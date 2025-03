Ezzel a filmmel tér vissza 6 év után Matthew McConaughey

Immár 6 éve, hogy nem láttuk a vásznon főszerepben a kétezres évek szívtipróját. Az Oscar-díjas Matthew McConaughey az elmúlt hat évben vicces cameókat vagy szinkronszerepeket vállalt, vagyis nem tűnt el annyira, mint a Bridget Jones Bolondulásig című filmmel visszatérő Renée Zellweger - akivel vicces módon ugyanabban a Zs-kategóriás horrorban kezdték a karrierjüket. De tény, Matthew a 2019-es Úriemberek óta nem játszott főszerepet, mint mondta, szeretett volna egy kicsit visszavonulni és a családjával lenni.

Matthew McConaughey 6 év után tér vissza (Fotó: Collection ChristopheL via AFP)

Matthew McConaughey 6 év után visszatér a mozikba

Ráadásul rögtön két filmmel is. Az egyiket már most komoly Oscar-esélyesnek tartják: a The Lost Bus című alkotásban egy buszvezetőt alakít, aki egy tanárnővel és diákjaival került életveszélybe az évszázad legnagyobb kaliforniai erdőtüzében. A sztár új filmjében a partnere a Barbie című filmért Oscarra jelölt America Ferrara, és a tervek szerint ősszel, a díjátadó hajrában fogják bemutatni a filmet. Mellette most debütált SXSW Film Fesitval keretein belül a The Rivals of Amziah King című krimi-dráma, amiben egy erdei remete apukát alakít, akit a lánya keres fel édesanyja halála után. A családi titkokkal teli krimiben Kurt Russell és Angelina LookingGlass alakíták a főbb szerepeket.

Amíg várjuk Matthew visszatérését, addig is itt van 5 film, amit feltétlenül nézzük meg, amíg újra nem látjuk a nagyvásznon.

5 Matthew McConaughey film, amiket érdemes pótolni

Hogyan veszítsünk fel egy pasit 10 nap alatt?

Szófia hercegnő vagy Krull, a harcizom a nyerő? (Fotó: Northfoto)

A 2003-as romkomban Kate Hudson partnerként egy világ zúgott bele a színészbe. Benibubu, szerelempáfrány, Szófia hercegnő és Krull, a harcizom azóta a popultúra része lett és 22 év után is szívesen drukkolunk a két karrieristának. Egy fogadás miatt Hudson figurája 10 nap alatt a legbénább női trükkökkel akarja lekoptatni Matthew figuráját, akinek pont az ellenkező feladata van: a nő minden dilije ellenére megtartani és beleszeretni. A vicces pillanatok közepett Ámor azonban tényleg működésbe lép, amit a Skyshowtime-on meg is tekinthetünk.