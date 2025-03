Mi: hat éve már, hogy horrorfilmen mutatták be az USA társadalmát

A Mi nem egy szimpla horror, sokkal inkább egy társadalmi és pszichológiai görbe tükör, amellyel Jordan Peele az amerikai népet bírálta. A rendező harmadik filmjének hatodik évfordulója kapcsán össze is szedtünk öt érdekes tényt róla.

A Mi 2019 egyik legnagyobb durranása volt

Mi: íme 5 tény a 6 éves Jordan Peele remekműről

Az inspiráció

Az Us elkészülte során Jordan Peele számos kultikus alkotás és műfaji hagyomány előtt tisztelgett. Olyan klasszikus filmekből inspirálódott, mint az 1978-as Testrablók támadása, amely egy idegen inváziót mutatott be, vagy a Tükör által homályosan, ami az identitást és annak torzulását vitte filmre, 1961-ben. Ez utóbbi a méltán híres Ingmar Bergman-féle Magány-trilógia első darabja volt. Az Us ebből a két filmből merítkezve adta meg a feszült hangulatot, amely fókuszában az egyén és a társadalom közötti kapcsolat, valamint a társadalmi rétegződés áll. Peele gyönyörűen reflektál a nehéz témákra humorral és feszültséggel egyaránt.

A mozi címe csupán két betű, mégis tökéletesen körülírja a történetet

A cím szójátéka

A mozi címe szándékosan kétértelmű, egyszerre mutat rá az egyénre és a társadalomra. Az Us egyik jelentése utal a társadalom minden egyes tagjára, vagyis a „Mi”-re, valamint az Egyesült Államokra, tehát a US-re (United States). Ez a szójáték már szinte az első jelenet során homlokon vágja a nézőt, mivel a két világ közti harccal indul a mozi. Ezzel megadva az alaphangulatot: a küzdelem a mindennapi élet része, és hogy az elnyomott, elfeledett társadalmi rétegekben is hajtanak az emberek a helyükért.

Jordan Peele a harmadik rendezésével is az osztálykülönbségekre próbált rávilágítani

A társadalmi szimbolizmus

Mint a legtöbb Jordan Peele film, természetesen a Mi is telis-tele van rejtett szimbolikával és utalásokkal. Nem csupán a klasszikus horror elemek sorakoznak fel a moziban szép számmal, de a nézőnek is kiszól egy-egy társadalmi, vagy épp politikai üzenettel. A horrorfilm több alkalommal is hangot emel az Egyesült Államokra jellemző, elnyomó attitűd ellen, valamint az osztálykülönbségekből adódó ellentéteket is tökéletesen bemutatja.

A szimbolikus piros szín minden negatív üzenete filmkockákra került

A piros szín

A piros ruhák, melyeket a démoni alteregók viselnek nem csupán filmesztétikai szempontból fontosak, mély jelentés húzódik mögöttük. A piros az erőszakosság, az erőteljes lázadás és az elfojtott vágyak színeként reprezentálódik a mozi minden egyes képkockáján, ráadásul a piros egyenruha még erőteljesebbé teszi a dühöt, amelyet a lenti lények hosszú évtizedek óta elfojtottak. A mozi készítői különösen ügyeltek arra, hogy a szín minden negatív szimbolikája megjelenhessen a remekműben.