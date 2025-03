A dán hippi, aki Oscar-díjas remekműveket rendez

A Mint a családunk, című dán, hétrészes drámasorozat március 17-től érhető el a Direct One kínálatában: az új epizódok bárhol és bármikor streamelhetők a Direct Now alkalmazásban, a hagyományos televíziózás szerelmesei pedig a Direct One csatornán is követhetik. Minden hétfőn újabb két rész, illetve az utolsó záró epizód érkezik a csatornára, valamint az app videótárába.