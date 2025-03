Mundruczó Kornél ismét hollywoodi sztárokat dirigál – de kik taposták ki neki az utat?

Enyedi Ildikó mozijában, A feleségem történetében, a számtalan neves rendezővel dolgozó Léa Seydoux alakította a főszereplőt

A múlt század legendái

Az elmúlt évtizedekben történt sikersztorik mellett azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni a XX. század első felének rendezőzsenijeit, akik kis hazánkból elindulva írták be magukat Hollywood történelemkönyvébe. A magyar származású, de már egyébként New Yorkban született George Cukor például az Oscar-díjat nyert Elfújta a szél társrendezője volt, majd 1964-ben a legendás Audrey Hepburnt dirigálta a My Fair Lady-ben. Cukor mellett Michael Curtizt, azaz Kertész Mihályt is a szakma nagyjai között emlegetik a mai napig, méghozzá nem véletlenül. A Humphrey Bogart és Ingrid Bergman neveivel fémjelzett, és Curtiz kezei által megteremtett Casablanca 1942-es megjelenése óta számtalan előkelő filmtörténeti toplistán szerepelt az elmúlt évtizedekben, és a valaha készült egyik legjobb romantikus drámának tartják a mai napig.