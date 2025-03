A Netflix-díva és A lány a vonaton jóképű sztárja is csatlakozott Mundruczó Kornél új filmjéhez

Újabb nagy nevek csatlakoztak a magyar rendező legújabb amerikai filmjéhez. Mundruczó Kornél legjobb, a Place to be című filmje már jelenleg is forog és az imdb.com információi szerint A lány a vonaton című film pszichológusát alakító Edgar Ramírez és a Netflix nagysikerű sorozatának, a Master of None: Majdnem elég főszereplője, Lena Waithe is csatlakozott a készülő filmhez, amit már forgatnak.

Mundruczó Kornél készülő filmjében Edgar Ramírez is látható (Fotó: AFP)

Mundruczó Kornél Oscar-díjas sztárokkal forgatja legújabb filmjét

Ahogy nemrégiben hírül adtuk, Mundruczó Kornél alighogy befejezte az At the Sea című dráma forgatási munkálatait a hatszoros Oscar-jelölt legutóbb éjszakai szukaként bizonyító Amy Adams és a világ legviccesebb sorozatának, amit talán sosem látunk főszereplőjével, Dan Levy-vel, máris hozzálátott a Place to be című dráma munkálataihoz. A legírás szerint egy idős nő és egy középkorú férfi váratlan köteléket alakít ki Chicagóból New Yorkba tartó közös útjuk során, aminek célja, hogy egy elveszett versenygalambot visszakísérjenek az otthonába. Az idős asszony az Ördögűző és a Rekviem egy álomért című film 93 éves legendája, Ellen Burstyn alakítja, aki dolgozott már együtt a magyar direkorral: az egyik főszerepet alakított a Netflixen látható Pieces of a Woman című filmben. Mellette a színészként és rendezőként is bizonyító Taika Waititi alakítja a férfi főszerepet.

Lena Waithe igazi szupersztár a Netflixen (Fotó: AFP)

A stábhoz pár nappal ezelőtt a smink nélkül is hódító, ötven felett egyre izgalmasabb színészi kihívásokat vállaló Pamela Anderson is csatlakozott. Ehhez a nívós társasához csatlakozott A lány a vonaton című film sztárja Edgar Ramírez és a Netflix nagysikerű sorozatának, a Master of None: Majdnem elég főszereplője, Lena Waithe is. A film premierjéről még nincs hír, de minden bizonnyal 2026 előtt nem láthatjuk a mozikban, ám arra igen nagy az esély, hogy az At the Sea már idén látható lesz a mozikban, sőt sokan már most arra tippelnek a rehabról visszatér nő története végre meghozhatja Amy Adams számára az Oscar-díjat.

Az éjszakai szuka a Disney+ kínálatában, a Pieces of a Woman és Master of None: Majdnem elég pedig a Netflixen érhető el.