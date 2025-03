Amióta az eszemet tudom, gengszter akartam lenni – Nagymenők: minden idők legjobb maffiafilmje

Szögezzük le már az elején: a Nagymenők „főhősével” ellentétben én soha nem akartam gengszter lenni. Mégis, amióta az eszemet tudom – mozinézők millióihoz hasonlóan – rajongok a gengszterfilmekért. Azokért a modern felemelkedés- és bukástörténetekért, amelyek a bűn titkos és zárt világában játszódnak ugyan, de általánosabb érvénnyel mutatják be az emberi természetet és amelyek cselekményét – minimum a betyárbecsület szintjén – nagyon is átszövi a morál, azt hirdetve, hogy tett nem marad(hat) következmény nélkül.

Büszke vagyok rád. Úgy viselkedtél, mint egy igazi férfi. És megtanultad a két legfontosabb dolgot… Hogy soha nem köpöd be a barátaidat és hogy mindig tartod a pofádat”

– mondja például a Nagymenőkben Jimmy Conway (Robert De Niro) a 15 éves Henry Hillnek (Christopher Serrone ), hogy aztán jó 20 évvel később Hill (Ray Liotta) mindkét szabályt megszegje, amikor az FBI letartóztatja. A megtörtént eseményeket feldolgozó Nagymenők részben ennek az árulásnak a folyamatát, okait és okozatait mutatja be, azt ahogy a kamasz Hill rajongással tekint a számára a teljes szabadságot élvező olasz-amerikai gengszterekre, kiharcolja, hogy befogadják, de ír származása miatt tulajdonképpen mindvégig kívülálló is marad és később (részben kokainfüggése miatt is) „feleslegessé” is válik.

Nagymenők (Joe Pesci, Ray Liotta és Robert De Niro)

Fotó: Intercom

Klasszikus felemelkedés- és bukástörténet, amelyben a bűn mellett a betyárbecsület, a férfiasság és a család fontossága kerül fókuszba, egy sztorijában is kiváló gengszterfilm a bűnöző létforma csábításáról – de ennél sokkal több: nagybetűs mozi, a filmmesélés teljes eszköztárát a legmagasabb szinten alkalmazó filmalkotás, ami 146 perc alatt egy pillanatra sem veszít sodró lendületéből és minden más gengszterfilmnél (igen, még azok állócsillagánál, a Keresztapánál is) hatásosabban rántja be a nézőt a bűn világába.

Utóbbihoz nem csak Nicholas Pileggi (Hill elmesélésére építő) 1985-ös tényregénye, a Wiseguys szolgáltatott kiváló alapot, de a Hillel részben azonosulni képes Scorsese elhivatottsága, aki bár az Aljas utcák (1973) után nem tervezett több gengszterfilmet forgatni (aztán persze elkészítette a Casinót, a New York bandáit és Az írt is, az öt film együtt pedig megrajzolja az Egyesült Államok bűnszervezet-történetét a kezdetektől a teljes hanyatlásig). A New York (a gengszterfilmekből is) Little Italy néven ismert városrészében felnőtt Scorsese gyerekkorában testközelből látta a „nagymenőket” – a súlyos asztmában szenvedő, a sportoktól eltiltott, ezért nehezen barátkozó fiú végül a mozi iránt alakított ki ellenállhatatlan szenvedélyt, de a körülményekből való kitörés korai érzése, az elvágyódás és felemelkedés igénye hasonló ahhoz, amit a kamasz Hillel a film elején eljátszatott.