Egy két és fél órás animációs film menti meg a mozikat

A Ne Zha 2 eddig 2,125 milliárd dollár (790 milliárd forint) bevételt termelt világszerte, aminek köszönhetően a világ ötödik legsikeresebb filmje lett a Titanic, a két Avatar-film és a Bosszúállok: Végjáték után. A Variety előrejelzései szerint ennek köszönhetően a mozik idén sokkal jobb évet zárhatnak: az előrejelzett 33 milliárd dolláros bevétel helyett 34,1 milliárdra becsülik a 2025-ös összesített bevételüket.

A Ne Zha 2 teljes film hossza több, mint 150 perc (Fotó: Coco Cartoon)

A Ne Zha 2 diadalmenete: Hollywood legjobbjait taszította le a trónról

A kínai sikerfilm folytatásában a két főhős Nezha és Aobing új akadállyal szembesül: elvesztik fizikai valójukat. A két szuperhős persze ezt nem szeretné, így barátjuk, Taiyi Zhenren egy bátor tervet talál ki: a misztikus Hétszínű Lótusz megszerzésével újra visszakaphatják a testüket. A veszélyektől sem mentes kaland számos új barátot és ellenséget sodor útjukba, azonban a tét nem kicsi, hiszen mindkét hős végleg eltűnhet.

A Ne Zha 2 sikere még Kínában is példátlannak számít, hatalmas rajongótábora van az amúgy nagyon egyedi grafikájú animációnak, miközben a történetre is nagy hangsúlyt fektettek az alkotók. Az anyagi siker azonban minden képzeletet felülmúlt: jelenleg a világ ötödik legtöbb bevételét termelő mozi. A Ne Zha mindössze 80 millió dollárból készült, míg az új Avatar vagy a Bosszúállók: Végjáték legalább 300 millióból, több információ szerint akár 400 millió is lehetett az említett filmek büdzséje. Ennek fényében a Ne Zha 2 jelenleg a világ legtöbb hasznot hozó filmje címét is bátran megkaphatná.

A különleges animációs technikával készült mozi, a Ne Zha 2 IMDb pontszáma 8,2 (Fotó: (Coco Cartoon)

Az animáció az évről évre csökkenő mozis bevételekre is jó hatással van: 2020 vagyis a COVID óta a filmszínházak bevételei jelentősen visszaestek, de az idei esztendő lehet az első, ahol az előzetes éves kalkulációt túlszárnyalják a mozik. Persze ehhez lesz egy-két szava: a Hófehérke féle melléfogások vagy a Warner Bros. veszélyes és drága egyedi tervei még sokat javíthatnak vagy éppen ronthatnak a kalkulált számokon.