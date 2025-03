Adam Sandler a Netflixen ragad ismét golfütőt – itt a Happy, a flúgos golfos 2. előzetese

Egy híján 30 éve annak, hogy az egykori hokijátékos, Happy Gilmore a kezdők szerencséjében bízva benevezett egy golfversenyre, abban reménykedve, hogy a győzelemért járó pénzösszeg majd helyrerázza széthullott életét. Adam Sandler dühkezelési gondokkal küzdő golfozója hatalmas rajongótáborra tett szert az elmúlt évtizedekben, a színész elmondása szerint minduntalan folytatást követeltek tőle a fanatikusok, ezt pedig idén el is hozza nekik a Netflix. A Happy, a flúgos golfos egyébként a Nagyfiúk, a Hotel Transylvania és a Gyagyás gyilkosság után mindössze a negyedik Adam Sandler-mozi lesz, amelyik egynél több felvonást kap. Ebből is látszik, hogy milyen közel áll a címszereplő karakter a színészhez, és a rajongókhoz is egyaránt.

Az Adam Sandler-filmek legflúgosabb karaktere a Netflix jóvoltából tér vissza

(Fotó: YouTube / https://www.youtube.com/watch?v=Bytj4ICPRN8)

Happy, a flúgos golfos a Netflixen tér vissza

Ha már egyszer visszatérésre szánta rá magát Adam Sandler, úgy volt vele, hogy nem egyedül akarja végigcsinálni. Ezért a folytatásban láthatjuk majd az első fejezetben feltűnő ellenlábast, Christopher McDonaldot, valamint Ben Stillert is. Mellettük természetesen felbukkannak majd új arcok is. A szer című testhorrorral 2024-ben berobbanó Margaret Qualley egyenesen könyörgött Sandlernek egy szerepért a Happy második részében, de a fiatal színésznőn kívül napjaink egyik legfelkapottabb előadója, Bad Bunny is tiszteletét teszi az alkotásban. A rendezői székben nem a korábbi direktor, Dennis Dugan, hanem a Hétköznapi vámpírok – A sorozat számos epizódját jegyző Kyle Newacheck foglal helyet, aki korábban a Gyagyás gyilkosság során már dolgozott együtt a főszereplővel.

Christopher McDonald is visszatér Adam Sandler mellett

(Fotó: YouTube / https://www.youtube.com/watch?v=Bytj4ICPRN8)

A sztoriról a frissen megjelent előzetes ellenére sem lehet még minden szinte semmit sem tudni, de az Oscar-gálán alulöltözöttségével a közönségből teljesen kilógó komikus mindenki megnyugtatott: a The Tonight Show egy tavalyi adásában ugyanis így nyilatkozott a folytatásról:

Jó lesz. Keményen dolgoztunk a szkripten. Senkit sem hagyunk cserben. Az emberek már régóta kérik tőlem [a második részt]. Nagyon izgatottak vagyunk már, a sz*rt is kiírtuk magunkból.

Happy Gilmore-t 2025. július 25-étől láthatjuk ismét akcióban, kizárólag a Netflix kínálatában.