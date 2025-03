A Netflix egy igazi sztárrendezővel támasztja fel Stephen King veszett kutyáját

Stephen King nevéhez számos bestseller köthető. A 77 éves amerikai író műveit az összetett, több szálon futó cselekmények történetvezetése, a hátborzongató hangulat, valamint a remekül kidolgozott karaktereik teszik igazán naggyá. King sztorijait rendre viszik vászonra is a rendezők, a legfrissebb példa erre az idei év egyik legrémisztőbb horrorja, A majom. Az adaptációk egyik első darabja volt az 1983-ben megjelent Cujo, mely a két évvel korábban kiadott, azonos című regény alapján készült, és egy hatalmas, megvadult bernáthegyi hozza ránk a frászt benne. A Lewis Teague által rendezett klasszikus életkorban hiába haladta meg már a negyven évet is, nem öregedett semmit, és mindig az egyik legjobb lélektani horrornak számít. Az évtizedek óta szunnyadó vérebet most a Netflix tervezi felébreszteni, a remake élére pedig ki is nézték a pszichothriller műfajának egyik nagymesterét, Darren Aronofsky-t.

A Stephen King-filmek egyik legkorábbi darabját támasztja fel most a Netflix

(Fotó: Sunn Classic Pictures Inc. / Entertainment Pictures/(©) Copyright 1983 by 19830803)

Nagyágyút igazolhat le a Netflix

Egy kelepcébe került anya és fia párosa komoly pszichológiai hadviselésnek van kitéve Stephen King művében, hiszen a szabadság ugyan csak egy ajtónyitásra van tőlük, de ha kiszállnak a lerobbant autójukból, a halállal kell farkasszemet nézniük Cujo képében. Egy ilyen történet megfilmesítéséhez szakértői kezekre van szükség, a Netflix pedig ezt a legfrissebb hírek szerint meg is találta. A thriller és horror elemeivel megfűszerezett drámai történetek elmeséléseben koronázatlan királynak számító Darren Aronofsky-val tárgyalnak épp a streamingszolgáltató döntéshozói. Az amerikai direktor ebben a műfajban talált igazán otthonra, legismertebb alkotásai közül több is egy-egy fullasztó légkörrel ellátott, szívfacsaró történetet mesélnek el. Ilyen volt a drog börtönében senyvedő fiatalokról szóló Rekviem egy álomért, a két balerina versengését feldolgozó Fekete hattyú és az anyaságot allegorikusan bemutató Anyám! is. Így határozottan kijelenthető, ha valaki ki tudja hozni a maximumot a medveméretű, megvadult házőrzőből, akkor az Darren Aronofsky.