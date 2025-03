New Jack City: A 90-es évek Amerikájának görbetükre 34 éves lett

Mario Van Peebles rendezte és játszott is a New Jack City-ben (Fotó: Northfoto)

Michael Jackson Bad-jében figyeltek fel Wesley Snipes-ra

Wesley Snipes 1987-ben elment Quincy Jones és Martin Scorsese meghallgatására, ahol Michael Jackson Bad című dalához kerestek egy igazi keményfiút. Snipes megkapta a szerepet és annyira jól hozta a karaktert, hogy Barry Michael Cooper, a New Jack City írója már konkrétan Wesley Snipesra írta Nino Brown szerepét. A rendező akkor kapta fel a fejét, amikor a Scorsese által rendezett Bad vágatlan verziójában Wesley Snipes próbára teszi Michael Jackson bátorságát. Snipes olyan meggyőzően játszotta a kemény fickót Jacko klipjében, hogy Barry Michael Cooper egy ideig azt hitte, hogy ő nem is színész, csak Martin Scorsese behozott egy utcagyereket és az ösztönből hozza a karaktert.

Wesley Snipes-ra írták Nino Brown szerept (Fotó: Northfoto)

Chris Rock csak Martin Lawrence backup-ja volt

Ugyan Chris Rockot piedesztálra emelték a drogfüggő Pookie megformálásáért, mégsem ő volt az első választás a szerepre. Barry Michael Cooper forgatókönyvíró a New Jack City kapcsán több alkalommal is elmondta, hogy Martin Lawrence volt sokáig a befutó, mivel mindenkit lenyűgözött. Martin Lawrence teljesen betöltötte a teret a meghallgatása alkalmával – már csak azért is, mivel nem igazán volt ellenfele, ugyanis Chris Rock borzalmasan szerepelt a castingon, így azonnal le is mondtak róla. Miután Martin Lawrence mentora és jó barátja, Robin Harris elhunyt, a színész maga alá került és visszalépett Pookie szerepétől. Így került képbe ismét Chris Rock, aki végül túl tudott lendülni a kezdeti nehézségeken.

Chris Rock legendás alakítása kis híjján létre sem jött (Fotó: Northfoto)

A rendező más üzenetet kívánt közvetíteni

Mario Van Peebles rendezői debütálása és talán legnagyobb sikere is volt egyben a New Jack City. Van Peebles ugyan rendezett már, de többek között sorozatokat. Mikor lehetőséget kapott, az lett volna a célja, hogy a gengszterlét mélységét mutassa be, továbbá, hogy bebizonyítsa, nem sikk ez az életmód, bármennyire is könnyű pénzt és hírnevet ígér.

A New Jack veszélyes film, nem akartam a Tone-Loc életstílus közvetlen dicsőítését csinálni. Óvatosnak kellett lennem ezzel kapcsolatban. A régi Sebhelyesarcú-filmre gondoltam, amely valószínűleg a bűnözéstől való elrettentésnek volt szánva, mert az ilyen életmóddal járó összes erőszakot ábrázolja. De a srácok számára, akiknek nincs kiút, az „Élj gyorsan és halj meg fiatalon” olyan, mint egy fixaidea. A lehetőségek nélküli emberek számára a gengszterek példaképekké válnak

– mondta Mario Van Peebles a The Morning Callnak, 2016-ban.