Szenzáció: Pamela Anderson magyar rendezővel fog együtt dolgozni

Mundruczó Kornél tovább gyűjti skalpokat Hollywoodban, már ami a filmjeiben felbukkanó neves színészeket illeti. 2020-ban a Netflix jóvoltából volt lehetősége a felesége, Wéber Kata által írt sztorit képernyőre varázsolni. Ez volt a Shia Labeouf, valamint az idén nyáron már A Fantasztikus 4-es: Első lépésekben „láthatatlankodó” Vanessa Kirby főszereplésével megjelent Pieces of a Woman, mely egy tragikusan végződő otthonszülés, illetve az azt követő trauma feldolgozásának történetét volt hivatott elmesélni. A filmkészítő magyar házaspár következő projektjében pedig ismét sztárparádé várható. Az egy középkorú férfi és egy idős nő váratlan barátságáról és utazásáról szóló dráma, a Place To Be olyan neveket tud eddig felmutatni mint Az ördögűző és a Rekviem egy álomért legendája, Ellen Burstyn, továbbá a Thor: Szerelem és mennydörgés színász-rendezője, Taika Waititi. A legfrissebb információk szerint hozzájuk csatlakozik a Magyarországon a Baywatch című tévésorozatból megismert, egykori botrányhős, Pamela Anderson, akit 50-es éveinek közepére már más okokból emlegetnek.

Pamela Anderson a The Last Showgirl-ben nyújtott alakításával hívta fel magára Mundruczó Kornél figyelmét

(72st San Sebastian International Film Festival, The Last Showgirl-Red Carpet in San Sebastian)

Mundruczó Kornél Pamela Anderson egyik legnagyobb rajongója

Az idehaza a Fehér isten, valamint a Jupiter holdja című alkotásokkal elhíresült Mundruczó Kornél a Deadline-nak elárulta, mennyire izgatott, hogy igent mondott neki Pamela Anderson a felkérésére és nagy csodálója a színésznőnek:

Imádom Pamelát. Ő egy rendkívül sokoldalú színésznő, és a legutóbbi játéka a The Last Showgirlben egészen hihetetlen volt. Elképesztő bátorságról tett tanúbizonyságot, én pedig borzasztóan várom vele a közös munkát.

- nyilatkozott a Pamela Andersonról a rendező.

Mundruczó Kornél (középen) ismét sztárokkal forgat (Fotó: Netflix / NORTHFOTO/ Entertainment Pictures)

A Baywatch egykori bombázója egy merőben más arcát mutatta meg az utóbbi időben, és most nem a díjátadókon történő smink nélküli felbukkanásaira gondolunk. Andersonnak ugyanis a legutóbbi mozijában, a The Last Showgirlben, egy sokkal komolyabb, drámai oldalát ismerhettük meg. A filmben egy kiöregedés szélén álló revütáncost alakít, akinek a műsorát törlik 30 év után, és valami megoldást kell találnia a hirtelen felmerült problémára. A szőke ciklon mellett Jamie Lee Curtis, Brenda Song és Dave Bautista is feltűnik a 2024-es év egyik legjobb drámájában, melynek főszerepéért Pamela Anderson egyébként Golden Globe-jelölésben részesült.