Még a közutálat által sújtott Hófehérke is megverte Robert De Niro maffiamoziját

A Keresztapa II., A nagymenők vagy Az ír után sokan számítottak arra, hogy Robert De Niro megint egy gengszterklasszikust tesz majd le az asztalra. Erre valóban minden esély megvolt, hiszen a produkciót az a hollywoodi öreg motorosnak számító Barry Levinson vezényelte a rendezői székből, akinek a nevéhez olyan kasszasikerek fűződnek, mint a Jó reggelt, Vietnám! vagy az Esőember. Az igaz történeten alapuló, The Alto Knights címre keresztelt maffiafilm a múlt század közepének New Yorkjában kalauzol vissza minket, ahol két nagypályás rosszfiú, Frank Costello és Vito Genovese rivalizálást hivatott elmesélni. A projekt slusszpoénja, hogy mindkét főszereplőt a kétszeres Oscar-díjas De Niro alakítja. Azonban nagyon úgy fest, a számos kedvező tényező sem elég ahhoz, hogy a zsáner legújabb slágerfilmjévé váljon a The Alto Knights, hiszen alig váltottak rá jegyet a filmszínházak kasszáinál, és az a maréknyi néző is csalódott mosollyal távozott a teremből.

Az Alto Knights nagy eséllyel nem vonul be a legemlékezetesebb Robert De Niro-filmek közé (Fotó: © 2025 by Entertainment Pictures/ZUMAPRESS.com)

Robert De Niro a gyűlölt Disney-hercegnővel sem tudta felvenni a versenyt

Az első hétvége adatai nem tűnnek túl fényesnek, és akkor még finoman fogalmaztunk. Eléggé árulkodik a The Alto Knights kudarcáról az is, hogy még a népharaggal megküzdő Hófehérke is simán le tudta söpörni az asztalról. A Rachel Zegler és Gal Gadot nevei által fémjelzett Disney-remake ugyanis 87 millió dollárral zárta nyitóhétvégéjét, noha a maga közel 270 milliós dolláros büdzséjéhez mérten még ez sem számít túlontúl kedvező startnak. A woke-tól túlfűtött hercegnős mese 87 milliójával szemben Robert De Niro dupla dinamitja mindössze 5 millió dollárnyi bevételt tudott összekaparni világszerte, bár Amerikán kívül még csak néhány országban került bemutatásra, szóval az eddigi negatív kritikák ellenére is, nemzetközi vizeken még révbe érhet Barry Levinson 45 millióból elkészített maffiaprojektje. A mozi magyar premierje viszont még továbbra sem ismert.

Robert De Niro komor arckifejezése szólhatna akár a nyitóhétvége eredményeinek is (Fotó: PA/ AltoKnights)

Könnyen lehet, hogy az idei évet idei évet még sokáig fogják keserű szájízzel emlegetni a Warner Bros. háza táján. A sokat látott Robert De Niro sikertelen gengszterkedése mellett még a Robert Pattinson által vezérelt Mickey 17 miatt is főhet a feje a stúdió döntéshozóinak, hiszen Pong Dzsunho új sci-fije közel három hét alatt még visszahozni sem tudta 118 millió dolláros költségvetését. Az év további részében pedig olyan további, igen költséges gigaprodukciók jelennek még meg a Warner égisze alatt, mint a Jack Black és Jason Momoa-féle Egy Minecraft-film, vagy Paul Thomas Anderson és Leonardo DiCaprio közös mozija, a One Battle After Another. Így a csőd veszélyét emlegetni sem lenne ördögtől való cselekedet.