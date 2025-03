Egy test, több szerep: 7 híres eset, amikor egy színész több karaktert is eljátszott ugyanabban a filmben

Peter Sellers, a Monty Python tagjai, Eddie Murphy, Nicolas Cage, Mike Myers, James McAvoy: olyan színészek, akik egynél több figura bőjébe bújtak egy-egy filmben, a nézők legnagyobb bámulatára. Robert De Niro legújabb gengszterfilmje, a The Alto Knights kapcsán összeszedtük azokat a filmek, ahol a főszereplő több, különböző karaktert alakított.

Robert De Niro zsenialitását Peter Sellers múlta felül a Dr Strangelove című filmben

Fotó: Photo12 via AFP/Cinema

Robert De Niro duplázott: 7 színész, akik több karaktert is eljátszottak ugyanabban a filmben

Dr. Strangelove , avagy rájöttem, hogy nem kell félni a bombától, meg is lehet szeretni (1964)

A rendezőlegenda Stanley Kubrick a mesterművében a kedvenc színészére több szerepet is osztott. A hasonló kihívásokat máskor is örömmel vállaló egykori Peter Sellers nem csak a címszereplő exnáci tudóst, de az USA elnökét és egy brit katonatisztet is eljátszott ebben a klasszikusban. A Dr. Strangelove maga a hidegháborús őrület esszenciája, groteszk humorú, szórakoztató szatírába csomagolva. Egy megbolondult amerikai tábornok hamis parancsot az embereinek, akik arra készülnek, hogy atombombát dobjanak a Szovjetunióra. A két világhatalom emberei egyszerre tenyerelnek azon a bizony nagy piros gombon, és az emberiség sorsa az USA elnöke, egy brit kiskatona és a fent említett exnáci kezében van.

A Gyalog galopp mára igazi klasszikus lett

Fotó: Photo12 via AFP/Cinema

Gyalog galopp (1975)

A Monty Python csapat tagjai már a tévés szkeccseikben is sportot űztek abból, hogy minden lehetséges szerepet maguk játszottak el, legyen szó kisállatkereskedőről, öregasszonyról vagy egy spanyol inkvizítorról. A mozifilmjeikbe is tovább vitték ezt a módszert, így humoros kváziközépkorban játszódó Gyalog galoppban is számos különféle karakterben ismerhetjük fel Eric Idle, John Cleese, Graham Chapman, Terry Jones és Michael Palin ötösét.

Ennyi Eddie Murphy-t egyrakákson Fotó: Northfoto/KPA / Heritage-Images

Bölcsek kövére (1996)

Peter Sellers mellett Eddie Murphy az a sztárszínész a mozitörténelemből, aki szinte már sportot űz abból, hogy minél több szerepet játszhasson el a filmjeiben. Az Amerikába jöttem esetében kapott rá a dologra, de ott még csak egy fodrászat különböző alkalmazottjait és vendégeit játszotta el komoly smink és maszk mögött, a Bölcsek kövérében viszont már a főszereplője is eleve két fizikai formában létezik, és akkor még ott az egész családja is: Murphy egyszerre játssza az apját, az anyját, bátyját és akkor még említettünk szót az elektromos múmiaként becézett nagyiról.