60 éves lett Sarah Jessica Parker – 10 dolog, amit biztos nem tudott a Szex és New York sztárjáról

60 éves lett a Szex és New York sorozat- és filmek sztárja, aki az És egyszer csak… révén újra visszatért a híres karakteréhez, Carrie Bradshaw-hoz. Sarah Jessica Parker hosszú évtizedek óta sikeres színésznő és stílusikon, de ahogy minden nagy sztárnak, neki is vannak titkai, amiknek most a kerek évforduló kapcsán utánajártunk.

60 évesen is káprázatos Sarah Jessica Parker

Fotó: Getty Images

10 érdekesség Sarah Jessica Parker életéből

Hét testvér mellett nőtt fel

Egy óvónő és egy újságíró gyermekeként jött világra 1965. március 25-én az Ohio állambeli Nelsonville városában. Még négyéves sem volt, amikor a szülei elváltak, ezután az édesanyja újra férjhez ment, és az addigi három gyereke mellé szült még négyet. Így a színésznő összesen hét, három édes- és négy féltestvérrel nőtt fel.

Kiskorából ered a cipők iránti vonzalma

Ilyen sok gyereket nem volt könnyű eltartani a szüleinek, ezért aztán egymás kinőtt ruháiba öltöztették őket, cipőből pedig egyetlen pár jutott mindegyiküknek. Sarah Jessica Parker így gyerekkora óta vágyott arra, hogy sok cipője legyen, az ezzel kapcsolatos vonzalma pedig a Szex és New York sorozatba is bekerült.

Sarah Jessica Parker és a legendás cipőmániája a szegénységből ered

Fotó: AFP

Gyerekszínészként indult a karrierje

Kislányként énekelni és táncolni tanult, a tehetsége pedig korán megmutatkozott. Már 11 évesen színpadra lépett egy Broadway-előadásban, és a családja is átköltözött New Jersey-be, hogy támogassák a karrierjét.

Segítette a Mátrix létrejöttét

Világsztárrá a Szex és New York főszerepe, Carrie Bradshaw karaktere tette. A szereplőválogatáson sokáig versenyben volt a szerepért Carrie-Anne Moss is, aki nem sokkal később Trinityként lett ismert a Mátrixból. A sorozat 1998-ban indult el, azaz ha nem Parker, hanem Moss nyeri el a Carrie szerepét, biztosan nem tudta volna vállalni egy évvel később a filmtörténet egyik legjobb sci-fijét.

A négy nagyszájú New Yorki-i szingli kalandjai sorozattörténelmet írt

Fotó: ZUMAPRESS.com/zselect

Sokkal prűdebb, mint Carrie Bradshaw

Saját bevallása szerint is konzervatívabb felfogású a magánéletben, mint a Szex és New Yorkban játszott szabados karaktere. Parker szemérmessége a sorozatban is megmutatkozott: a főszereplő négyesből egyedül őt nem láthattuk pucérkodós jelenetben, merthogy a színésznő szigorúan kiköti ennek tilalmát minden egyes szerződésében.