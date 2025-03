Sorsfordító véletlenek: így hozott össze egy házasságot Tim Burton legendás filmje

A Beetlejuice megjelenésekor 74 millió dolláros bevétellel nyitott Amerika-szerte, ami már csak azért is kiváló teljesítmény, mivel mindösszesen 15 millióból készült, ezzel pedig a 10. legjobban termelő film volt 1988-ban. 2024-ben megjelent a folytatása, Beetlejuice Beetlejuice címmel, amely érdekessége, hogy a teljes stáb visszatért és bár sajnos nem lett olyan izgalmas másodjára, a nosztalgiafaktort maxon járatja a szívekben. Maradjunk a jubiláló – és nem mellesleg Oscar-díjas – első résznél, amelyről összegyűjtöttünk 5 érdekes tényt.

A Beetlejuice megjelenését követően azonnal közönségkedvenccé vált (Fotó: Photo12 via AFP/Cinéma)

Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice – íme öt tény a megunhatatlan remekműről

A nyerő páros

Tim Burton – igaz okkal teszi – igencsak válogatós rendező hírében áll. Ám, mikor kézhez kapta a Beetlejuice forgatókönyvét, nem tudott nemet mondani Michael McDowell irományára. A McDowell-Burton páros közösen készítették a ’80-as évekbeli antológia egy részét, az Alfred Hitchcock Presents egy részét, a The Jart. A dinamikus duó a Beetlejuie-t követően pedig az 1993-ban megjelent Karácsonyi lidércnyomás című animációs musicalt is vállvetve készítette.

Tim Burton eredetileg mást szeretett volna Beetlejuice szerepére, de aztán találkozott Michael Keatonnal (Fotó: Photo12 via AFP/Cinéma)

Más címet akart a Warner

Michael McDowell eredetileg az Orion csillagkép fő csillagáról, a legfényesebb Betegeuze nevű félszabályos változócsillagról nevezte el főhősét, amit Tim Burton kifejezetten értékelt, ám a Warner Brothers nem találta közérthetőnek, ezért két új javaslatot is tettek: House Ghosts és Scared Sheetless. Vannak olyan pletykák, melyek azt mondják, hogy Burton először kinevette őket, mert azt hitte, viccelnek, ám mikor rájött, hogy nem, elküldte őket melegebb éghajlatra. Így maradhatott az eredeti cím, ám Beetlejuice-ként írva.

A Warner Brothersnek nem tetszett a film címe (Fotó: Photo12 via AFP/Cinéma)

Winter Riverből egyenesen Gothambe

Az 1985-ben megjelent Pee Wee nagy kalandja című filmmel Tim Burton letette a névjegyét Hollywoodban. Ezt követően a Warner Brothers azonnal le is szerződtette egy készülőben lévő projektre, ám addig nem voltak hajlandók a rendező számára zöld utat adni, amíg nem bizonyítja rátermettségét egy másik filmben is. Megannyi forgatókönyv közül a Beetlejuice-ra esett a választása, ezzel bizonyította be, hogy első rendezése nem a véletlenen múlt. Burton még le sem tette a lantot a Winter River városában játszódó moziban, de már Gothamben is alkotott.