Sydney Sweeney az internetről csent ötletet az új filmjéhez

A kizárólag a fiókjuknak író emberek számára azt javasoljuk, hogy bátran osszák meg műveiket az interneten, hiszen sosem lehet tudni, mikor botlik bele az írásba egy hollywoodi filmmágnás. Nem egy légből kapott dolgot állítunk, ugyanis épp ez történt egy massachusettsi középiskolai tanárral. Joe Cote néhány évvel ezelőtt egy Reddit nevű internetes portálra töltötte fel I pretended to be a missing girl, azaz Egy eltűnt lánynak adtam ki magam című novelláját, melynek jogait az imént vette meg a Warner Bros., a projektbe pedig már az Eufória és A Fehér Lótusz sztárja, Sydney Sweeney is becsatlakozott mint producer, ráadásul a feltehetően ismét szingli színésznő a főszerepet is magára vállalja. Cote irománya gondos kezekbe kerül átdolgozásra, hiszen a Forrest Gump és a Dűne szkriptjét is jegyző, Oscar-díjas Eric Roth felel majd a forgatókönyvért. A történet egyébként egy svindlerről szól, aki egy 10 éve eltűnt lánynak adja ki magát, hogy a „családja” bizalmába férkőzve megszabadítsa őket minden mozdítható értéküktől, ám a végén van egy nagy csavar, amire senki sem számít.

Az Imádlak utálni szépsége, Sydney Sweeney szereti ráhozni a frászt a rajongóira (Fotó: The Canadian Press/PA Images)

Sydney Sweeney nem unatkozik mostanság

Nem lehet azt mondani a Sydney Sweeney-re, hogy ne lenne tele a naptárja. Jelenleg épp az HBO sikersorozata, az Eufória 3. évadán dolgozik Zendaya és Jacob Elordi társaságában, illetve nemrég forgatta le a világbajnok ökölvívóról, Christy Martinról szóló életrajzi mozit. Ezek mellett pedig egy igazi horrorklasszikus feltámasztása is terítéken van a szőke bombázó előtt, hamarosan az Edgar Allan Poe műve alapján készült A vörös halál álarca remake-jében is fel fog tűnni. A Housemaid címre hallgató thrillerben pedig napjaink legnagyobb macsója, Michele Morrone oldalán is láthatjuk. A hátborzongató művek, akárcsak a thriller-műfajban készülő I pretended to be a missing girl, már visszatérő elemnek számítanak a Sydney Sweeney-filmekben. A saját magát nagy horrorfogyasztónak valló sztárszínész 2021-ben A kukkolókban mutatta meg, hogy feszült pillanatokban is megállja a helyét, a tavalyi évben pedig egy vérfagyasztó apácazárdába kalauzolta el a nézőket a Szeplőtlenben. Joe Cote művének negatív főhősnőjét tehát olyasvalaki viszi vászonra, aki jártas a zsánerben, sőt nagy rajongói is annak.