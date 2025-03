Szemtől szemben: 30 év után ismét mozikba került Al Pacino és Robert De Niro macska-egér játéka

Ha a legjobb bankrablós filmekre gondolunk, bizonyára eszünkbe jut a Tolvajok városa, Az olasz meló, a Drive – Gázt!, a Mint a kámfor, de nem vétek idesorolni a Kutyaszorítóban-t vagy az Ocean’s-filmeket, bár utóbbiaknak nem bankárok életét keserítik meg, de a rablás keltette adrenalin ugyanúgy tetőfokára hág mind a szereplőkben, mind a nézőkben. A felsorolásból direkt maradt ki egy igen fontos darab, mivel arról most bővebben lesz szó.

Idén 30 éve lesz már, hogy Michael Mann fogott egy remek alapsztorit, ráhúzott néhány körömrágósan izgalmas panelt, megszórta nem kevés realizmussal, majd becsomagolta az egészet világsztárokkal, és megkapta minden idők talán legjobb pénzrablásos moziját.

A Szemtől szemben amellett, hogy pénzeltulajdonító gazfickók rendkívül földhözragadt és igen élvezetes sztoriját meséli el, nem különben szól egy profi bűnöző és a maga pályáján szintén kimagaslónak számító rendőr (ahogy a címben is lehetett olvasni) macska-egér játékáról is. Ehhez az élményhez pedig hozzáad a nem mindennapi szereposztás is, mely tartalmazza A Keresztapa-trilógia és A Sebhelyesarcú legendáját, Al Pacinót, valamint az 1995-ben elég erős évet futó Robert De Nirót is, aki a Szemtől szemben mellett a Martin Scorsese-féle Casinóban is feltűnt abban az évben. A további kiváló színészeket talán holnap reggelig sorolhatnánk még, de inkább mást listáznánk most, mégpedig azokat az érdekes kulisszatitkokat, melyek bemutatják, milyen apróságok tették igazán emlékezetessé ezt a három évtizede csak szuperlatívuszokban tárgyalt klasszikust.

Robert De Niro sorozatokban szereplés előtt olyan kasszasikereken is dolgozott, mint a Szemtől szemben (Fotó: WARNER BROTHERS / NORTHFOTO)

A Szemtől szemben sikerének titkai:

Legendákhoz méltó alakítás

Nem csak a nézők számára volt nagy dolog együtt látni a vásznon a két színészlegendát. Al Pacino és Robert De Niro izgatottan várták első nagy, közös jelenetüket, melyet mai napig a legfeszültebb pillanatokat megörökítő képkockákként emlegetnek a filmtörténelemben. Hogy ezt a hangulatot elérjék, A Keresztapa II. szereplői (amiben egyébként nem osztoztak a vásznon) úgy döntöttek, nem próbálják le előre a jelenetet, hogy még inkább átszellemüljenek a két, egymást hajszoló, de egymás számára ismeretlen férfi karakterébe.