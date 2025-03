Teri Hatcher 60 évesen Jokerré változott a plasztikától

Nem volt kegyes az idő, vagyis a plasztikai sebésze a Született feleségek sztárjával. A 60 éves Teri Hatcher a nyolcvanas-kilencvenes évek szexszimbóluma volt, gondoljunk csak a Tango és Cash vagy A holnap markában című James Bond filmre. A színésznő negyven felett élte a másodvirágázását, ugyanis 8 éven keresztül alakította az ügyefogyott, de szerethető Susant a Lila akác közben játszódó tévésorozatban, amiért még Golden Globe-ot is nyert. A "szülcsifelcsi" 2012-es fináléja óta azonban Hatcher egyre kevesebbet dolgozott, és inkább a szépészeti klinikákon töltötte a munkanélküli mindennapjait. Amíg Tippi Hedrennek vagy az autizmussal küzdő Daryl Hannah-nak sikerült méltósággal venni az öregedést, addig Teri sokkal inkább az egyre borzasztóbban festő Melanie Griffith-re vagy a lassan Cherré változó Isabelle Adjanira hasonlít.

Teri Hatcher férfiak milliót csábította el Bond-lányként (Fotó: Getty Images)

Mit történt Teri Hatcher-el?

A Született feleségek nyolc évada és 180 epizódja nem csak a negyvenes színésznőknek nyitott új kapukat Hollywoodba, de Hatcher, illetve kollégainői – a sittről frissen rehabilitált Felcitiy Huffman, Marcia Cross és a karriercsúcsokat döntögető Eva Longoria – számára is. A négy díva az utolsó évadoknál a tévéipar legjobban fizetett színésznője volt, epizódonként 400.000 dollárt azaz mai árfolyamon 160 millió forintot kerestek, ami ma is tisztes summa, hát még 15 évvel ezelőtt! A széria után azonban Hatcher és Cross karrierje megrekedt, egyedül Huffmann és Longoria találta meg a helyét a filmek és sorozatok világában. Pár szinkronszerep mellett csak a néha Matthew Perry nevével fémjelezett Furcsa pár, és a Supergirl című sorozatok mellékszerepei voltak a kiemelkedőbb munkái, ezen kívül feledhető vendégszerepek és olyan másodvonalbeli tévéfilmek, mint a 2024-es The Killer Inside: The Ruth Finley Story thriller szerepelnek a filmográfiájában.

Hatcher arca egyre kevésbé viseli a túlzott plasztikát, Hollywood el is feledkezett róla (Fotó: Getty Images)

Hatchernek nincs is más filmje vagy sorozata előjegyzésben, és ezen sokak szerint az sem segít, hogy a színésznő makacsul dacol az idővel és pénzt és energiát nem kímélve igyekszik visszanyerni évekkel ezelőtti szépségét. Sajnos a legfrissebb képek szerint a sok erősfeszítés kudarcot vallott, ugyanis Hatcher arcán nagyon meglátszanak a beavatkozások.

