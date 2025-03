Vér, szerelem és intrika – világszínvonalú lett a Hunyadi két epizódja

„Hőssé válik-e a tévében Hunyadi János” − ezzel a kérdéssel zártuk a Hunyadi első öt részéről készült kritikánkat, amire a Nagypál Orsit a rendezői székben váltó Szász Attila részben meg is felelt. A hatodik és hetedik sorozatepizódban ugyanis már több figyelem vetül a címszereplőre, sőt, az első két (bátortalan) részt jegyző Robert Dornhelmmel közösen rendezett hetedik epizódban Szász végre valódi hőst csinál Hunyadi Jánosból, még akkor is, ha ez a rész történetesen az I. Ulászló halálával is végződő 1444-es várnai csatát, és rövid távú következményeit mutatja be.

Fiaim! Megint itt hagytak minket a szarban

– kezdi Hunyadi az ütközet előtti beszédét, amit

Krisztusért! A hazáért!

– felkiáltással fejez be, közben pedig leleményes retorikával tüzeli fel katonáit az ötvenezres török túlerővel szemben (ami, történelmi tény, tulajdonképpen fájdalmas török győzelemmel zárult: az oszmán emberveszteség a magyar mintegy duplája volt).

Hunyadi (Ulaşcan Kutlu és Murathan Muslu)

Fotó: NFI

A történelmi meseszövést televízióban (A berni követ, Félvilág, Örök tél) és játékfilmben (Apró mesék) egyaránt mesterfokon űző Szász Attila kiváló arányérzékkel, biztos kézzel fűzi egybe a mindeddig széttartó szálakat, ötvözi a romantikát a horrorral és a komikummal (a 6. epizódban), a történelmi kalandfilmet a krimivel (6. és 7. epizód), miközben szép lassan áthelyezi a fókuszt az eddig az eseményeket intrikusként mozgató Cillei Ulrikról a címszereplőre.

Érdemes megjegyezni, hogy míg a 3., 4. és 5. részeket dirigáló Nagypál Orsinak elsősorban a nők pozíciójáról volt mondandója, úgy a Szász Attila által rendezett két epizódban a családon belüli viszonyok, azok változó iránya és dinamikája válnak kifejezetten hangsúlyossá, leginkább a testvérek (különösképp Murád két fia esetében), illetve az apák és fiaik vonatkozásában.

Ugyanakkor Luxemburgi Erzsébet vonatkozásában Szász a Nagypál által hangsúlyozott történelmi nősorsot is következetesen eljuttatja a nyugvópontra egy gyönyörűen ábrázolt (igaz, a valóságban meg nem történt) szerelemmel. A korábban az intrikusokhoz csatlakozó, fia, V. László érdekeiért a koronalopástól sem visszariadó Erzsébet és I. Ulászló találkozása és fellobbanó vágya (egy közeli a feszület alatt hevesen emelkedő keblekről, egy másik Ulászló kezéről, ahogy a kard markolatát szorítja, egy harmadik Erzsébet szeméről, majd ajkairól és így tovább), házasságkötése és nászéjszakája (amely előtt Hunyadi katonai virágnyelven ad tanácsokat a szűz királynak a lovagias hadbavonulás és a tüzérség erőinek visszatartása vonatkozásában), majd a várandós Luxemburgi Erzsébet hirtelen halála a törökökkel való béketárgyalásokon egy mindaddig számító nő történetéből tragikus szerelmi megváltástörténetté magasztosul (és ugyanígy képes Szász egyetlen szülési jelenettel megmutatni a fő intrikus Cillei emberi arcát).