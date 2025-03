7 alakítás, amit feltétlenül látni kell Vince Vaughntól

Büntető ököl (2017)

Drámai szerep után még vadabb vizekre evezve egy éjfekete börtönfilm, mindenre elszánt bokszolójaként mutatott megint kiemelkedőt Vaughn a Büntető ökölben. A költőien brutális filmek specialistájával, S. Craig Zahler rendezővel pedig azóta is tart az együttműködés a Kegyetlen zsaruk, valamint a jelenleg készülő The Bookie & the Bruiser révén.

Freaky (2020)

Egyszerre izgulós és kacagós móka a Freaky, ami a testcserés vígjátékok alapötletét némi horrorral és Vince Vaughn-al bonyolítja meg. Ebben a filmben ugyanis egy gimis tinilány és egy rettegett sorozatgyilkos cserél testet, és csak egy napjuk van arra, hogy visszaszerezzék a saját fizikai valójukat. Mivel dögös külsővel egy gimis bálon elég könnyű csúnya dolgokat művelni, így ez nem a sorozatgyilkosnak áll jobban az érdekében.