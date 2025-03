Leonardo DiCaprio, Christian Bale és Robert Pattinson viheti csődbe Tapsi Hapsi stúdióját

Komoly bajban lehet jövőre a világ legnagyobb stúdiója. A Warner Brothers nem ült fel a Disney woke vonatra kolumbiai Hófehérkékkel és folytatásokkal, hanem az eredeti alkotásokat helyezte előtérbe a 2025-ös évben. Az ötlet jó, azonban úgy tűnik, nem lesz kifizetődő a stúdiónak az idei év, dacára hogy olyan nevek csatlakoztak a filmjeikhez, mint Leonardo DiCaprio, Christian Bale, Jake Gyllenhaal, Jason Momoa és Robert Pattinson.

Bajban a Warner Brothers: vajon Frankenstein teretménye és neje mentik meg a stúdiót? ( Fotó: Getty Images - Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images)

Warner Brothers: Veszélyben a stúdió és az eredetiség?

A stúdió első nagy dobása, az amúgy zseniális Mickey 17 volt, ahol Robert Pattinson tizennyolcszor játszotta el önmaga változatait. Az űrkaland - dacára a jó kritikáknak - a hírek szerint alsó hangon 75 millió dollárnyi mínuszt fog termelni a stúdiónak, ami nem túl jó kezdés a Warnernek. A hétvégén mutatják be a 81 éves Robert DeNiro új thrillerét, de a 45 millió dolláros The Alto Knights jó, ha 5 millióval nyit a hétvégén. Sajnos a kritikák sem magasztalták a sztár új filmjét, így ez a film akár egy hasonlóan nagy mínusz is lehet Tapsi Hapsi otthonának, mivel egy 45 milliós film sikeréhez legalább 100-125 millió dollárra van szükség.

Robert DeNiro sokadik bukása lesz a The Alto Knights (Fotó: Warner Bros - Northfoto)

Áprilisban rögtön érkezik az Egy Minecraft-film című számítógépes játék adaptáció. A 150 milliós film szintén komoly rizikó, mivel a korábbi magasabb előrejelzésekkel ellenben olyan 55-60 millió körül nyithat a film. A kedvező szájhagyomány még sokat segíthet, de a sikerhez legalább 400 millió dollár kell, és egy ilyen langymatag nyitással itt is esélye van a Warnernek egy kisebb veszteségre.

Jason Momoa valamit szépíthet a gyászos Warner éven (Fotó: Northfoto)

A stúdió fejesei rögtön riadót is fújtak: eltolták közel két hónappal Leonardo DiCaprio legújabb filmjének a premierjét augusztusról szeptember végére. A One Battle After Anotherről eddig szinte semmit se tudni a félperces ízelítőjén kívül, annyi biztos, hogy a költségvetése 140 millió dollár fölé szaladt. Vagyis mozgósítani kell a DiCaprio rajongókat, hogy ne legyen nagy bukás a film, aminek legalább 300 milliót kell fialnia a Variety szerint.

Leonardo DiCaprio nagyot bukhat idén (Fotó: YouTube)

Ugyanez igaz az inkább színésznőként ismert Maggie Gyllenhaal legújabb rendezésre. A The Bride egy harmincas évekbe helyezett Frankenstein-történet, ami igazi sztárparádéval várja a nézőket. A tervek szerint idén októberben látnunk kellett volna a Jessie Buckley, Christian Bale, Penélope Cruz, Peter Sarsgaard, Jake Gyllenhaal és Annette Bening főszereplésével készült filmet, ám a Warner meghúzta a 80-100 millió között készülő filmnél is a vészféket és 2026 márciusára rakták át a premiert.