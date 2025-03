William H. Macy ilyet még nem pipált: a Vészhelyzet sztárja erősen korhatáros ajándékot kapott a kolléganőjétől

Pornófilmet kapott ajándékba a kolléganőjétől

A hetvenes évek pornóiparának világában játszódik az 1998-as Boogie Nights, amiben William H. Macynek is fontos szerep jutott. A filmbeli feleségét egy igazi pornószínésznő, Nina Hartley játszotta, aki a premierbulin a saját pornófilmjeit osztogatta ajándékként a kollégáknak.

Élete legnagyobb sikere lett a Szégyentelenek

Fotó: AFP

A díjnyertes szerepe miatt jótékonykodik

Egészen elképesztő mennyiségben, összesen 15 alkalommal jelölték a legrangosabb televíziós díjra, az Emmyre, többek között a Vészhelyzetben illetve a Shameless – A szégyentelenekben játszott szerepeiért. Macy azonban csak egyetlen alkalommal kapta meg a díjat, amikor a Házról házra című tévéfilmben egy cerebrális parézissel élő ügynököt játszott. A szerepe óta elkezdte támogatni a kórral küzdőket, sőt nagykövete lett egy ezzel foglalkozó szervezetnek is.

A diákja lett a felesége

Az általa alapított társulat színésztanoncok képzésével is foglalkozik, így tanárként ismerkedett meg a későbbi feleségével, a ma már igazi hollywoodi sztárnak számító Felicity Huffmannal (Született feleségek, Transamerica). 15 évig éltek kapcsolatban, mielőtt 1997-ben összeházasodta volna, és azóta is tart köztük a szerelem, két közös gyerekkel. Macy akkor is teljes vállszélességgel állt ki a neje mellett, amikor vesztegetés miatt letartóztatták és évekig nem kapott munkát Hollywoodban.

Felicity Huffman mellett jóban, rosszban kitartott

Fotó: AFP

A fafaragás kapcsolja ki

A fő hobbijának az otthoni barkácsolás és fafaragás számít, még ilyen témájú tévéműsorokban is közreműködött. Emellett az ukuleléjén szeret még játszani szabadidejében, és a Faterok motoron című filmje óta felvette a két keréken száguldást is a hobbija közé.