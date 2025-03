Zendaya hónapokig távol lesz Tom Hollandtól, kiderült, mi szakítja szét a szerelmeseket!

Vadiúj filmszerepe miatt kerülhet távol egymástól a Pókember-filmek két sztárja. Zendaya és Tom Holland, akik jelenleg a közelünkben forgatják együtt Christopher Nolan gigászi, 250 millió dolláros költségvetésű Odüsszeia-filmjét fél Hollywood társaságában. A színésznő közben az Eufória legújabb évadán is dolgozik, illetve kiderült: ő adja a hangját Shrek és Fiona lányának az animációs film ötödik részében. A színésznő azonban nem tudott nemet mondani Barry Jenkins rendezőnek, aki a készülő Ronnie Spector életrajzi film főszerepére kérte fel a színésznőt.

Zendaya és Tom Holland sok időre elszakadhat egymástól Fotó: Emma McIntyre /Getty Images via AFP

Zendaya és Tom Holland hónapokra különválhat a munka miatt

A két színész évek óta együtt vannak és igyekeztek úgy munkát vállalni, hogy minél kevesebbet legyenek külön. Zendaya és Tom Holland a Pókember-filmek alatt jöttek össze, azóta pedig a fent említett Odüsszeia-ban is együtt dolgoznak, jelenleg az olasz partoknál. A filmben Matt Damon, Charlize Theron, Anne Hathaway és Robert Pattinson is játszik, utóbbival szintén dobozban már egy filmje Zendaya-nak: a The Drama egy párkapcsolat széteséséről szól. A színésznő brutálisan tele van feladatokkal, mivel az epikus kaland után folytatnia kell az Eufória harmadik évadának a készítését. Közben bejelentették a Pókember negyedik részét, amit idén ősszel elkezdenek forgatni, de Zendaya még hivatalosan nem szerződött le a produkcióra, ám új, női főszereplőt már találtak, ami persze nem zárja ki, hogy Holland kedvese is szerepeljen a filmben.

Fotó: Xavier Collin/NurPhoto via AFP

A pletykák szerint a Ronnie Spector forgatása legkorábban jövőre kezdődhet el, amire azonban már hónapokkal korábban el kell kezdenie gyúrnia a hangját Zendaya-nak. A Be my Baby néhai énekesnője 2022-ben hunyt el, ám a halála előtti években már dolgozott a filmen Barry Jenkins rendezővel, sőt a díva maga választotta ki Zendayát a szerepre. A film munkálatai legalább 3-4 hónapig tarthatnak, így nem kizárt, hogy Tom Holland és a színésznő hosszabb ideig külön kell, hogy legyenek.

A Pókember-filmek a Disney+ és MAX kínálatában érhetők el, Zendaya édeshármasozó erotikus thrillere, a Challangers pedig a Prime-on.