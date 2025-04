A monumentális Krisztus-film, amely saját nagyságába fulladt

A világ legszebb története

De a film mellékszereplőivel is gondja volt a korabeli kritikának: Stevens gyakorlatilag minden nagynevű hollywoodi színészt beépített a filmbe – gyakran csak néhány perces szerepekre. John Wayne például egyetlen mondat erejéig jelenik meg a centurio szerepében: „Valóban ez az ember Isten Fia volt!” – mondja mély, rögtön a westernjeit idéző orgánumával, ami a bemutató idején inkább mosolyt, mint áhítatot váltott ki a legtöbb kritikusból. De feltűnik Telly Savalas, Charlton Heston, Angela Lansbury, Claude Rains és Sidney Poitier is – a cinikusabb nézők számára olyan érzést keltve, mintha sokkal inkább egy Oscar-gálára, nem pedig egy meditatív vallási drámára váltottak volna jegyet.

A film igazi erényei: kép és hang

Ha van, amiben A világ legszebb története ma is kiemelkedőt nyújt, az a képi világ. A film nem a Közel-Keleten, hanem az Egyesült Államok különböző pontjain (például Arizona és Utah sivatagaiban) forgott, ám a képek festői kompozíciói (operatőr: Loyal Griggs és William C. Mellor), a táj grandiózussága pedig nagyon is biblikus hatást keltenek. A kamera gyakran távolról szemléli az eseményeket, így Jézus is gyakran „csak” egy alak a tájban – persze a középpont, alakítója és része a világnak, amely Stevens elgondolása és üzenete szerint sem a teremtésben, sem a létezésben nem elválasztható az isteni erőtől.