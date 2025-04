Fekete táska: mesteri kémfilm a házastársi bizalomról

A tech- és paranoia thriller Kimi, valamint a kísértetház-film Jelenlét után David Koepp (forgatókönyv) és Steven Soderbergh (rendezés, valamint álneveken, egészen pontosan a szülei neve mögé bújva: operatőri és vágói munka) harmadszor is összeálltak, hogy az előző két filmhez hasonlóan újra egy családi házat tegyenek meg legfőbb helyszínnek. A Fekete táska legfontosabb jeleneteinek zöme ugyanis a brit hírszerzés két tisztjének, a házaspár George Woodhouse (Michael Fassbender) és Kathryn St. Jean (Cate Blanchett) londoni otthonában játszódik, ahol már-már barátokként kezelt munkatársaikat két alkalommal is vendégül látják – s persze, már csak a kirajzolódó szövevényes emberi kapcsolatok okán is, az ügynökség központjában játszódó jelenetekben Soderbergh azt is ügyesen mutatja be, hogyan alakul a munkahely második otthonná (természetesen nem csak a kémek számára).

Fekete táska (Michael Fassbender és Marisa Abela)

Fotó: Claudette Barius/Focus Features © 2025 All Rights Reserved. / UIP-Duna Film

A cselekmény kifejezetten szövevényes: valaki a brit titkos szolgálaton belül terroristák kezére adná a Severus fedőnevű szupertitkos szoftvert, és George Woodhouse kapja a feladatot, hogy egy hét leforgása alatt megtalálja a szabotőrt, a gond csak annyi, hogy a lehetséges öt elkövető közül az egyik a felesége (de a másik négy sem feltétlenül közömbös a számára).

A címben szereplő fekete táskáról hamar kiderül, ez afféle kód a hivatásuknál fogva egymás előtt is titkolózni kénytelen kémpárok között – mindaz, amiről nem beszélhetnek, az a fekete táska tartalma. A másfél órás filmidőben a kémfilmek kötelező eszköztárát felvonultató (sőt, az egykori 007-es Pierce Brosnan jelenlétével, illetve Fassbender – leginkább külsőségekben – afféle Michael Caine epigonként való szerepeltetésével a műfaj előtti főhajtást és az idézőjelezést egy csapásra elintéző), de az akciójeleneteket illetően kifejezetten minimalista (van benne néhány gyilkosság és egy autót fel is robbantanak) Fekete táska azzal tűnik ki az alműfaj cseppet sem szürke tömegéből, hogy a Soderbergh−Koepp párost nem a nemzetközi kiberbiztonság kérdései, hanem a hírszerzők magánélete izgatta elsősorban, így a kémfilmben tulajdonképpen egy kapcsolati kamaradrámát rejtettek el.