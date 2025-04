Lovagok, csaták, hősiesség és látvány – a Hunyadiban több van egyetlen évadnál

Kezdjük a végén: a Hunyadi-sorozat egyetlen alkalommal mozikban is vetített, 80 perces, szinte teljes egészében a nándorfehérvári diadalnak szentelt záróepizódja valóban hőssé avatja Hunyadi Jánost, miközben megnyitja a lehetőséget a folytatásra, azaz hogy a Hunyadi-család (kiváltképp Mátyás) történetéből minimum egy újabb évadot lehessen készíteni.

A játékfilm hosszúságú zárórész önmagában bizonyíték arra, hogy Magyarországon igenis lehetséges látványos akciójelenetekben, felemelő, romantikus vagy épp vitriolos párbeszédekben bővelkedő, izgalmas történelmi mozgóképeket készíteni − a televíziós és mozis nézettség pedig az erre való közönségigényt teszi megkérdőjelezhetetlenné. Mindezt úgy, hogy a sorozat első két része (de talán a rákövetkező három epizód) alapján egyáltalán nem volt biztos, hogy a történelmi tényekkel olykor szabadon zsonglőrködő, leginkább látványában grandiózus vállalkozás nem fullad kudarcba.

Ehhez már, ahogy korábban írtuk, a 6. és 7. rész rendezője, Szász Attila kellett, aki a mindaddig kissé széttartó dramaturgiai szálakat úgy fűzte egybe, hogy a figyelem középpontjába végre a címszereplő Hunyadi János kerüljön, ugyanis a nézőnek a 6. epizódig olyan érzése lehetett, hogy sokkal inkább Hunyadi ellenlábasa, Cillei Ulrik a sorozat főszereplője.

A 6. és 7. részben helyére tett „nagy egészben” aztán már a 8. rész rendezésére visszatérő Nagypál Orsi történelemszemlélete is sokkal jobban érvényesült, pontosabban a 21. századból értelmezett középkori nősors (ami a 3-5. részek cselekmény-rezgésének epicentrumában is állt), a férfiak nők feletti hatalomgyakorlása (nemi erőszakkal és kizsarolt együttlétekkel) már nem elvonták a figyelmet Hunyadi Jánosról, hanem épp ellenkezőleg, ezek nagyrészt az ő férfiként (azaz apaként és férjként, és nem „csak” kormányzóként és hadvezérként) való hőssé avatásának szükségelemeivé is váltak. Persze a rendezőnő elsősorban Brankovics Marát és Szilágyi Erzsébetet emeli a hősök (és hősnők) pajzsára – miközben három szálon is foglalkozik az apa-fiú kapcsolattal, érzékletesen bemutatva a szeretet eltorzulását (Mohamed és Vlad), illetve a sértetlen és tiszta szeretetköteléket (Hunyadiak).