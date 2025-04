A galaxis peremén már csak lábjegyzetek maradtak

Ha a Star Wars 1977 és 1983 között bemutatott őstrilógiáját afféle modern kori mítoszként olvassuk – ahogyan azt a kulturális antropológia vagy akár a filmtörténet is gyakran megteszi –, akkor abban a három, kezdettől a végig egyenes vonalú epizódban nem pusztán egy galaktikus kaland történetét látjuk, hanem az egyetemes, archetipikus képletek újramondását: a jó és a rossz örök küzdelmét, a fiú lázadását és az apa megváltását, a hit, a család és szeretet gyógyító erejét, az emberi összetartozás fontosságát, és a szabad akarat diadalát a sorsszerűség felett.

George Lucas eredeti trilógiája a modern és az ősi összecsomagolásával, de mindenképp a klasszikus mese nyelvén szól az emberi lét alapkérdéseiről. Időtállósága nem is annyira úttörő technikai megoldásaiban, delejező látványvilágában, hanem a titokzatosság mélyéről elemi erővel előre törő egyértelműségében, ha úgy tetszik „bújtatott” egyszerűségében rejlik. Az őstrilógia: mese a legkisebb fiúról a galaxisban, aki nagy kalandokra indul, végül szembeszáll az apjával és önmagával, és mese az eltorzult lelkű apáról, akit a saját fia szenvedése ébreszt rá rég elvesztett emberségére, és feláldozza magát, hogy a fiát megmentse, és mese egy elkényeztetett, de harcias hercegnőről, aki küzd a szerelem ellen, végül megadja magát neki, és ugyanígy mese a cinikus hősről, aki a mélyben tele van érzésekkel és képes lenne az életét is feláldozni az igaz ügyért... és így tovább – de a középpontban a mindent átható Erő áll, amelyhez jó (jedik) és gonosz (Sithek) eltérő szándékkal közelednek, és amelybe egyensúlyt csak egy olyan személy hozhat, aki elmerült a nem is annyira mágikus rendszer világos és sötét oldalában, és pontosan tudja, hogy az Erő nemcsak kontroll és birtoklás, hanem viszonyulás és út is.

A Jedi visszatér

Az őstrilógia ereje az útban (a történetszövés, a cselekménybonyolítás) a titokzatosság (az izgalmas helyszínek és mellékszereplők, a modern és archaikus technika párhuzamossága) és az egyértelműség (az üzenet) viszonyában rejlik – mesemondóként Lucas pontosan tudta, hogy bizonyos dolgokról csak annyit érdemes elárulni, amitől a mese mese, a mondanivaló valósága pedig valóság marad. És hasonló az ősforrást Jedi-lovagként védelmező rajongó viszonyulása is: felismeri, hogy a hézagok újabb és újabb filmekkel és sorozatokkal való betömködése egyfelől újabb hézagok megnyitásával jár, másfelől (és ez a fontosabb) a duzzasztás a mese szövetét, sőt magát a mítoszt roncsolja.