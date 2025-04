„Én kedvellek. Mindig is kedveltelek. És kedvelni is foglak” – elment Hollywood alulértékelt színésze, Val Kimer

Hosszan lehetne sorolni a neves New York-i művészképzőre, a Juilliardra korhatár alatt felvett, majd a szárnyait off-Broadway produkciókban bontogató, majd elsősorban a Top Gun (1986, r.: Tony Scott) sikerének köszönhetően Hollywood A-kategóriás sztárjai közé emelkedő, de a főszerepekből – részben nehéz természete miatt – viszonylag hamar mellékszerepekbe száműzött Val Kilmer kiváló alakításait. De talán egy aprócska mellékszerep az 1993-as, Quentin Tarantino forgatókönyvéből és Tony Scott rendezésében készült Tiszta románcból kiválóan összegzi a most, 65 éves korában meghalt Kilmer páratlan filmes jelenlétének titkát.

Clarence! Én kedvellek. Mindig is kedveltelek. És kedvelni is foglak

– mondja Elvis Presley szellemeként, búgó hangon a bátorító jelenést fizikai konfliktusok előtt rendre egy mosdóban megidéző főhősnek (Christian Slater). Az arca csak a tükörből látszik, homályosan, máskülönben képen kívülről szólal meg, illetve a kamera csak hátulról vagy nyaktól lefelé mutatja, esetleg elidőzik apró gesztusain, ahogy a combján dobol, egy revolverrel matat – mégis, Val Kilmer egyszerre kelti életre a hihető, élőként is túlvilági, halottként is eleven Elvist, és teremti meg azt a saját képére igazított karaktert, ami védjegyévé vált: egy karizmatikus és kíváncsiságot keltő kiszámíthatatlan alakot, akinek lehengerlő lazaságát visszafojtott érzések feszítik.

Megtalálhatóak ennek nyomai már az első filmszerep, a Top Secret (1984; r.: Jim Abrahams, David és Jerry Zucker) szinte fapofával előadott komédiázásában is, ahogy a Top Gun Icemanjében is, de Kilmer „kiszámíthatatlansága” igazán az olyan szerepeiben bontakozhatott ki, mint amikor a teljes azonosulásból kitekintve kicsit saját magát is alakította Jim Morrisonként a The Doorsban (1991, r: Oliver Stone) és ugyanígy formálta meg a vadnyugati párbajhős Doc Hollyday-t a Tombstone – A halott városban (1993, r.: George P. Cosmatos).

Val Kilmer Jim Morrisonként a The Doors c. filmben

Fotó: TriStar Pictures

S persze ott a Viharszív (1992, r.: Michael Apted), a Szemtől szemben (1995, r.: Michael Mann), de még az emberarcúra faragott képregényhős is a Mindörökké Batmanből (1995, r.: Joel Schumacher), hogy aztán a Dr. Moreau szigete (1997, r.: John Frankenheimer/Richard Stanley) csúfos forgatási balhéival (akkoriban vált Joanne Whalley-től, részben ezzel indokolták kezelhetetlenségét) megalapozzon a róla futótűzként terjedő pletykának, miszerint egoizmusával és flegmaságával hátráltatja a munkát.