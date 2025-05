Elle Fanning letarolta Cannes-t az új filmjével és Chanel ruhájával

Negyed órán keresztül álló ovációval ünnepelték a Sentimental Value című filmet tegnap este a Cannes-i Filmfesztiválon. A Joachim Trier rendezésben készült norvég film egyik főszerepében Elle Fanning látható, akinek az alakítását az egekig magasztalták a film másik főszereplője, Renate Reinsve megrázó jelenléte mellett. A film komoly esélyes az Arany Pálmára, illetve Fanning és Reinsve a legjobb színésznő díjára is. A szőkeség azonban nem csak színészként dobbantott hatalmasat, a bemutatóra felevett Chanel ruhakölteményétől mindenkinek elállt a lélegzete a vörös szőnyegen.

Elle Fanning, Cannes királynője (Fotó: OLIVIER BORDE / BESTIMAGE)

Elle Fanning Cannes királynője

Tegnap még egy közel 100 éves színésznőtől volt hangos a fesztivál, most meg a Nagy Katalin: A kezdetek című sorozat szőkeségétől, aki a Sentimental Value című megrázó dráma egyik főszerepében bizonyította, korunk egyik legnagyobb kaliberű színésznője, hasonlóan nővéréhez, a mostanában inkább sorozatokban bizonyító Dakota Fanninghez, akit a Ripley és a Nicole Kidman nevével fémjelezett, A tökéletes párban láthattunk mostanában.

A Sentimental Value stábja igazi diadalmenetre készül (Fotó: Manuele Mangiarotti / IPA via ZUMA Press)

A 27 éves színésznő legújabb filmje egy családi dráma, amelynek középpontjában Gustav (Stellan Skarsgård) és két lánya, Nora (Reinsve) és Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas) elhidegült kapcsolata áll. Gustav filmrendező és új filmjében Nora lányának felajánlja egy fiatal anya szerepét, aki megdöbbentően sok mindenben hasonlít saját édesanyjára, akinek tragikus élete volt. Amikor visszautasítja, Gustav odaadja a szerepet a hollywoodi sztárnak, Rachel Kempnek (Elle Fanning). Amikor együtt elkezdenek készülni a projekt forgatására a családi házukban, fájdalmas emlékek és a mélyre eltemetett, mindent elsöprő harag tör felszínre.

Királynői a megjelenése a 27 éves sztárnak (Fotó: JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE)

A kritikusok egybehangzó véleménye szerint a 2026-os díjátadó szezon meghatározó filmje lesz a Sentimental Value, aminek író-rendezője Joachim Trier és a film színészei is komoly, díjesélyes alakítás nyújtanak. Fanning az elismerések mellett a bókokat is begyűjtötte a világ divatmoguljaitól, ugyanis légies Chanel ruhakölteménye királynői megjelenést adott a törékeny szőkeségnek. Ruhája sokak szerint Cannes eddigi legjobb választása, szóval nem csak a színészete, de a stílusa is elsőrangú a fiatal sztárnak.