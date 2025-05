A Netflix lekaszabolta az agysejtjeinket ezzel a penetráns horrorral

Valódi félelem helyett inkább nevetségessé válik a történet Fotó: Netflix

Sablon és a rosszabb fajta

Az alaphelyzet minden tini film alapja ( meg nem értett outsider vs. jócsajok) a bálkirálynői indulás teljesen életszerűtlen, ahogy az is, ahogy a bizonyos báli estén hogy nyírják ki egyesével a bálkirály/bálkirálynő-jelölteket. Ha csak ennyi gond lenne a filmmel! Az egydimenziós figurák borzalmasan irritálók, karikatúráknak is rosszak, a főhős Lorit alakító India Fowler és a barátnőjét alakító Suzanna Son még színészkedni is próbálnak, de kár a gőzért. Az viszont, hogy olyan kiváló színésznők, mint a vallási tébolyodott dirihelyettest alakító Lili Taylor vagy a helyi jócsaj anyukáját alakító Katherine Waterston mit keresnek ebben a filmben? Pénzt, értjük, de Prokopp Dóra óta tudjuk, hogy korpásodik a hajunk, de a Legendás állatok és megfigyelésük sztárja korunk egyik legizgalmasabb karakterszínésznője, de A félelem utcájában jobban ég, mint a Reichstag.

Még egy jócsaj vs. lúzer riszaviadalt is kapunk, ami film legkínosabb pillanata a sok közül Fotó: Netlfix

Még a vér is gagyi A félelem utcája horrorjeleneteiben

De a horrort nem az Oscar-díjas alakításokért szeretjük, hanem az izgalomért: nos abból se akad itt sok! A félelem utcája még slahsernek is buta, a gyilkosságok szimplán bénán néznek ki, a véres részek viccesek, a gyilkos kiléte nagyjából a 20. perctől még egy véletlenül a Netflixre kapcsoló és első horrorfilmjét megnéző 12 évesnek is teljesen egyértelmű lenne. A félelem utcája "csak" 91 perc, de még is annyira tempótlan, hogy a Csillagok között három órája egy rövidfilmnek tűnik mellett.

Lehetne itt még fokozni a vizuális környezetszennyezés mélységeit, de legyen annyi elég, hogy A félelem utcája: A bálkirálynőt érdemes nagy ívben elkerülni.

