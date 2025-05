A Gyűrűk Ura sztárja is szerepet kapott Mundruczó Kornél filmjében

Újabb nagy név csatlakozott a magyar rendező legújabb hollywoodi filmjéhez. Mundruczó Kornél jelenleg is forgó, Place to Be című filmjében David Wenham is fontos szerepet kapott. Az 59 éves jóképű színészt A Gyűrűk Ura trilógia Faramirjaként és a Gerard Butler tesztoszteron origájának is beillő 300 című képregény adaptációjának Diliosaként ismerheti a magyar közönség. A sztár karrierje az utóbbi években kicsit megfáradt, de nem lehetetlen, hogy a magyar direktor új lökést adjon neki ezzel a filmmel.

David Wenham A Gyűrűk Ura trilógia után lett világszerte ismert (Fotó: 90061/KPA)

A Gyűrűk Ura sztárja Mudruczó Kornéllal forgat

David Wenham Mudruczó Kornéllal forgatja jelenleg a Place to Be című filmet, amiben egy Chad Landman nevű figurát alakít. A road movie-ban, ami egy idős asszony és egy középkorú férfi furcsa barátságáról szól, akik Chicagóból New Yorkba tartanak, hogy egy versenygalambot visszaszerezzenek. A filmben olyan világsztárok játszanak, mint a fent említett Ellen Burstyn és Pamela Anderson, az Oscar-díjas Taika Waititi, A Fehér Lótusz sztárja, Murray Bartlett, valamint a Netflix sztárjai, Maika Monroe, Édgar Ramírez és Lena Waithe. Illetve a magyar-orosz származású Daniel Horvath, akit a spanyol közönség már hosszú évek óta elismer.

Az 59 éves jóképű színész karrierje mostanában kicsit lelassult, de Mundruczó Kornél filmje új lökést adhat neki (Fotó: Isabelle Vautier / VISUAL Press Agency / NORTHFOTO)

A film még forog és 2026 előtt nem várható a premierje, ám Mundruczó már idén reflektorfénybe kerülhet: másik filmje az At the Sea Amy Adams nagy visszatérése lehet, sőt Oscart is hozhat neki a rehabról hazatérő nő szerepe. Mellette a világ legviccesebb sorozatának sztárja, Dan Levy és Jenny Slate is szerepel.