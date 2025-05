A napfény íze: elveszett zöld fényeket kerestek felújítás közben

A Svenk szombati műsorában a magyar és nemzetközi filmművészet egyik kiemelkedő alkotása, Szabó István háromszoros Európai Filmdíjas filmje, A napfény íze is téma lesz, mivel az alkotás újra figyelmet kapott a világ egyik legrangosabb filmes eseményén, a Cannes Classics programban. Ezen a filmtörténet legjelentősebb, felújított remekműveit mutatják be, s most a film frissen restaurált, 4K-s változata jut el a fesztivál közönséghez a Nemzeti Filmintézet és Koltai Lajos operatőr munkájának köszönhetően.

A Svenk stábja a film új életre keltésének hátteréről készített interjút Koltai Lajos operatőrrel és Fazekas Eszter filmfelújítási és digitalizálási menedzserrel. A napfény íze (Fotó: NFI / filmkocka) A cannes-i premieren személyesen vesz részt Szabó István és Robert Lantos producer. A film 1999-ben, a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon tartott világpremierjét követően három Európai Filmdíjat nyert, a legjobb forgatókönyv, a legjobb színész és a legjobb operatőr kategóriában, és ezt követően világszerte látható volt a mozikban. A Svenk stábjának adott interjúban Koltai Lajos Kossuth-és Balázs Béla-díjas operatőr, rendező elmondta, hogy a felújítás szerinte „mindig őrületesen nehéz dolog”, mert ezt azt követően kell végrehajtani, hogy „egyszer már valami nagyon jól sikerült”. A film operatőre ezt arra hivatkozva fogalmazta meg, hogy Szabó István mozija egyszer, születése pillanatában már tökéletes állapotba került, ennek köszönhető, hogy nagyon szerették az egész világon, mindenhol bemutatták. Mint mondta, a filmrajongók emlékeiben – és persze benne is – jelen van az a színtartomány, ami a filmet első forgalomba kerülésekor jellemezte, de amikor a felújítás időszerűvé válik, akkor a valóságban már csak egy régi, viharvert kópiát lehet megnézni, ami már csak nyomokban tartalmazza azt a színélményt, amit eredetileg kiváltott. Ilyenkor a felújításba bekapcsolódó operatőr csak a saját képzeletét és emlékezetét tudja mozgósítani – számolt be a helyzet sajátságáról Koltai Lajos, aki jóleső érzéssel emlékezett vissza arra a szeretetre, ami a munkája során vezette, s mint elárulta: ez az érzés az emberben azért „benne marad”. Koltai Lajos egy kiváló szakmai partnerséget is szívesen emlegetett fel: az elmondása szerint Molnár Janó, akivel nem nagyon dolgozott eddig, végig vele volt a 4K-s felújításnál, s elképesztőnek tartja, hogy milyen munkát végzett a legkisebb részletekig. Fazekas Eszter filmfelújítási és digitalizálási menedzser a Svenk stábjának elégedetten adott számot arról, hogy Szabó István életművének filmjeit már mind felújították – a rövidfilmektől kezdve egészen az Édes Emma, Drága Böbéig. Ez egy nagyon régi törekvés Szabó István részéről, hogy Magyarországon is jó minőségben elérhetővé váljon A napfény íze, mert nem volt belőle még megfelelő anyag – mondta, majd beszámolt arról is, hogy a felújítási munka kezdetén kapcsolatba léptek a Cannes Classics szervezőivel, hogy ezt az alkotást is bemutassák a Cannes-i fesztivál restaurált szekciójában.

Szabó István filmtörténeti jelentőségéről szólva Fazekas Eszter kifejtette: hogy ha most azt néznénk, hogy milyen rendezők mennyire keresettek a világon, akkor ő szerinte az első három-négyben benne lenne. Fazekas Eszter szerint ennél a felújításnál a legnehezebb feladat a megfelelő fényelés volt. Koltai Lajos operatőri stílusára nagyon jellemző, hogy szeret küszöbértékeken fényképezni: félhomályokban, feketékben – hívta fel a figyelmet, hozzátéve: komoly kihívást jelentett, hogy azokat a finom tónusokat, amelyek miatt ez a film különlegesen Pazar, digitálisan is vissza kellett hozni. Koltai Lajos a film operatőre a Svenk stábját beavatta a film forgatásának egy kulcsfontosságú részleteibe is. Mint felidézte: ahhoz a híres jelenethez, amikor a család a zsidótörvények bejelentését hallgatja, nagyon speciális képsort hoztak össze annak idején Szabó Istvánnal. Kitalálták, hogy ez a jelenet egy alkonyi fényekkel teli szobába kerüljön, ahol a rádió fényében a macskaszem zöld színe világítson csak. Ez a zöld fény borítja be aztán a filmben az egész teret és az arcokat is, ami miatt olyan feszültség és varázslat alakul ki, hogy azt érezhetjük, majdnem a pokol tornácára kerülünk. Ezt az emlékeiben pontosan megjelenő zöld fényt azonban nem találták meg Eszterrel, hiába néztek végig nagyon sok kópiát. Nem láttunk ilyet, ahol jelen lenne ez a zöld fény, csak nyomaiban – jelezte a nehézségeket Koltai Lajos, aki elmondása szerint mégis vissza akarta idézni ezeket a színeket, hiszen ezek a film egyik legerősebb jelenetének elmaradhatatlan alkotóelemei.

Az volt tehát a célja, hogy ez a szín mindenképpen újra megjelenjen, hogy üzenetként eljuthasson a nézőkhöz, és szerencsére ezt a célt sikeresen el tudták érni a felújítás során – jelentette ki Koltai Lajos. A világsztárokkal forgatott nagyívű koprodukció tavaly volt 25 éves A napfény íze operatőre Koltai Lajos, főszereplői olyan nemzetközi sztárok, mint Ralph Fiennes és Rachel Weisz. A film 4K felbontású restaurálása, melyet Cannes-ban láthat először a közönség, a Nemzeti Filmintézet szakemberei és Koltai Lajos operatőr közreműködésének köszönhetően készülhetett el az elmúlt hónapokban. A napfény íze (színes magyar-osztrák-kanadai-német dráma, 181 perc, 1999) Rendező: Szabó István Forgatókönyvíró: Israel Horovitz, Szabó István Operatőr: Koltai Lajos Zene: Maurice Jarre Főszereplők: Ralph Fiennes, Rachel Weisz, Jennifer Ehle Világpremier: 1999, Torontói Nemzetközi Filmfesztivál Szabó István magyar-osztrák-kanadai-német koprodukcióban készült műve átfogó vízió a 20. századról, melyet egy magyar zsidó család történetén keresztül mesél el. A rendező ebben a filmjében is az egyén – a Sonnenschein család tagjainak – nézőpontjából ábrázolja a történelmet. A nagyapa, Ignác az Osztrák–Magyar Monarchia tisztviselője önmagát feladva igyekszik asszimilálódni. Fia, a vívó olimpiai bajnok Ádám sorsa a fasiszta, unokája, Iván sorsa a kommunista rezsim legsötétebb éveivel fonódik össze. Iván a század végére megtalálja az utat vissza, a családi hagyományokhoz. A május 13-án kezdődött 78. Cannes-i Fesztivál Jancsó Miklós Szegénylegények, Makk Károly Szerelem, Fábri Zoltán Körhinta, Bacsó Péter A tanú, Sára Sándor Feldobott kő, Mészáros Márta Napló gyermekeimnek és Elek Judit Sziget a szárazföldön című filmje után immár nyolcadik alkalommal hívott meg magyar filmet az ikonikus klasszikusokat bemutató válogatásába. A Hír TV filmes háttérműsorának legújabb adását szombaton 12:30-kor láthatják a televíziónézők, az ismétlés pedig vasárnap 7:30-tól látható. A Svenk A napfény ízéről készült interjúját már most meg lehet nézni:

