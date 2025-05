Az Eufória és az Amerika pszichó csak tinimese ehhez a könyvadaptációhoz képest

Úgy tűnik, elkészülhet az utóbbi évek legsokkolóbb könyvéből egy sorozat. Az Amerikai pszichó írójának legutóbbi, A szilánkok című regényét már két streaming óriás is passzolta a könyv brutalitása miatt: a MAX és Netflix nemet mondott a szériára. A teljesség igénye nélkül orgiákat, kábítószerfogyasztást, nemi erőszakot, rituális gyilkosságokat tartalmazó paranoid könyvhöz képest az Eufória egy könnyed vasárnap délutáni családi sorozatnak tűnik. A szériát a bevállalós és sokkoló sorozatairól híres Ryan Murphy vette a szárnyai alá, aki már már meg is találta az egyik női főszereplőt.

Ryan Murphy vállalta a kihívást: sorozatot készít az Amerikai pszichó írójának új könyvéből (Fotó: Photo Image Press)

Az Amerikai pszichó őrültebb változata A szilánkok

Bret Easton Ellis a Nullánál is kevesebbel került be a köztudatba, de a világhírnevet az Amerikai pszichó hozta meg számára, aminek éppen mostanában kezd forogni az újabb feldolgozása a Dűne 2 és az Elvis szépfiújával. A Szilánkok főszereplője az író félig fiktív 17 éves alteregója, aki miközben keresi a saját írói hangját, és elkészíti az első változatát a Nullánál is kevesebbnek, addig gazdag unatkozó tiniként drogozik és csajozik a nyolcvanas évek Los Angelesének előkelőbb negyedében. A végzős évében azonban egy rejtélyes, jóképű idegen, Robert Mallory érkezik az osztályukba és vele együtt számos furcsaság, ami előbb-utóbb paranoid őrületbe kergeti Brettet, néha már a saját józan eszét is megkérdőjelezi. Rejtélyes szekták, sátánista gyilkosságok és egy Pákász nevű sorozatgyilkos riogatja a környék tinijeit, akik a valós veszély helyett inkább orgiákat tartanak és felsőfokon űzik az önpusztítást és a beteges játékaikat. Mallory viszont egyre gyanúsabb, és amikor Bret élete is veszélybe kerül, kénytelen kideríteni a jóképű idegen titkait.

Kaia Gerber lesz az egyik főszereplője A szilánkoknak (Fotó: Doug Peters / Doug Peters)

A könyv hatalmas siker volt világszerte, de a sorozatot nem merte a MAX és Netflix se bevállalni erősen 18 éven felülieknek szóló, tabudöntögető tartalma miatt. Korábban pletykálták, hogy Mallory szerepére az Eufóriából szerették volna áthívni, a botrányos filmeket amúgy is nagyon jól ismerő Jacob Elordit, de ő végül passzolta a szerepet, mivel nem akar 27 évesen tinifiút játszani. Murphy azonban az Amerikai Horror Story egyik mellékszereplőjét, Kaia Gerber modellt már leszerződtette az egyik főszerepre. Nagy valószínűség szerint a Cindy Crawford lánya Bret önpuszító cicababa barátnőjét alakíthatja a szériában.