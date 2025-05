6 év várakozás után megkapjuk a Hitlert verő Schwarzeneggert

Lehetséges, hogy hamarosan bemutatják a világ legelborultabb filmjét. A Kung Fury 2-ről nehéz eldönteni, hogy műfajilag mi is akar lenni, de ha Arnold Schwarzenegger áldását adta arra, hogy szivarral a szájában, egy gépfegyverrel menjen neki Adolf Hitlernek, akkor valamit tudnia kell a rendező David Sandbergnek. A filmhez Michael Fassbender és a tévés ikon David Hasselhoff is csatlakozott anno.

Arnold Schwarzenegger megint igazságosztó lesz a Kung Fury 2-ben (Fotó: YouTube)

Kung Fury 2: miért nem láthattuk Arnold Schwarzenegger filmjét?

2019-ben vették fel az 1985-ben játszódó retro lázálmot, aminek a pontos történetéről még igen keveset tudni, de a most kiadott 11 perces ízelítő alapján, valakinek nagyon elgurulhatott a gyógyszere, aki egyértelműen az író/rendező és az egyik szerepet játszó David Sandberg volt. A fiatal filmes egy adománygyűjtő oldalon szedte össze a 31 perces első, Kung Fury-hez a büdzsét 2015-ben, és annyira sikeres volt a szürreális víziója, hogy anno a Cannes-i Filmfesztiválon is bemutatták a filmet. A producereknek annyira bejött a kész mű, hogy rögtön összeszedtek egy csinosabb büdzsét, amiből Michael Fassbender, David Hasselhoff és Arnold Schwarzenegger is csatlakozott a stábhoz. A retro, időutazós akciófilmben a Bundesliga-frizurás, szegecses nyakörves és pornóbajszos Fassbender mellett az elnök szerepében igazi Terminátorként írtja a rosszfiúkat a 78 éves osztrák Schwarzenegger. A film egyébként olyan, mintha a Stranger Things az említett Terminátor és A galaxis őrzői nagyon furcsa szerelemgyereke lenne.

Michael Fassbender felismerhetetlen ebben a latex ruhában (Fotó: YouTube)

2020 körül láttak napvilágot olyan hírek, hogy az utómunkák során visszaléptek a befektetők, elfogyott a pénz és többen kihátráltak a projekt mögül. Sokan úgy gondolták, a kukában landolt a Kung Fury 2, ám most hirtelen szó szerint a semmiből előkerült az alábbi 11 perces részlet, ami arra enged következtetni, hogy nem engedték el a szürreális retrofilmet, de hogy kik, mikor és hogyan fogják befejezni, majd bemutatni, arról még semmi hír.