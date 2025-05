Számos kamuoldalon jelent meg egy hír és egy plakát, miszerint megvan az új 007-es ügynök. James Bond szerepét szerintük Henry Cavill alakítja, ám ezt se a producerek, se a színész, se a jogokat mostantól birtokló Amazon Prime nem jelentette be. A világ évek óta tűkön ülve várja, vajon ki lesz az új Bond, amíg a két régi a Netflixen nyomoz: az egyik nyugdíjas Columboként Helen Mirren-el, míg Daniel Craig belga akcentusos piperkőcként.

Henry Cavill korábban esélyes volt James Bond szerepére Fotó: RW / RW/MediaPunch

Henry Cavill lesz az új James Bond?

Többek között a Daily Hollywood nevű online clickbait oldal is lehozott egy hírt, miszerint a 42 éves Henry Cavill lesz a következő James Bond. A hírt úgy adták hírül, mintha a producerek adták volna ki a közleményt, de valójában kacsa az egész sztori és AI által generált plakát is. Ebből is látszik, hogy a fanok egyre türelmetlenebbek, mivel 2021-ben hivatalosan is véget ért a Daniel Craig-féle James Bond-széria a Nincs idő meghalni című epizóddal. Craig méltó búcsút vett a figurától, és a jogtulajok 4 éve dolgoznak egy új forgatókönyvön, illetve koncepción, miszerint a mai modern korban milyen akcióban lehet része egy angol szuperkémnek.

Íme a kamuhír Fotó: Facebook

Miért nem Henry Cavill lesz James Bond?

Ehhez egy minden szempontból hiteles arcra van szükség, aki a harmincas éveiben jár. Nos, itt a bökkenő a Cavill-féle pletykákban, mivel sok évvel ezelőtt még tényleg az esélyesek között volt, de a 42 éves színész az új koncepcióból már kiöregedett, nem beszélve arról, hogy 2027 előtt szinte biztos, hogy nem látjuk Bond új kalandjait, amikor a jóképű sztár már 44 éves lesz. A produkció ráadásul olyan színészt szeretne, mint anno Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan vagy Craig, akik több filmre szerződnek. A Bond-filmek az utóbbi évtizedekben minimum 3 évente éreztek, vagyis Cavill már erősen verné az ötvenet, amikor a harmadik filmjét készítené.

Aaron Taylor-Johnson a legesélyesebb Bond-jelölt Fotó: MediaPunch / mpi099/MediaPunch

Ki lesz az új James Bond?

A legesélyesebbnek Aaron-Taylor Johnson-t tartják még mindig, de a merészebb elképzelések szerint a producerek meglépik a lehetetlent és több, mint 60 év után feketebőrű Bondot üdvözölhetünk a Bridgerton első évadából ismert Regé-Jean Page személyében.