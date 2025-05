Rengeteg sztár a vörös szőnyegen: kezdődik a cannes-i filmfesztivál

A filmnyelvet megújító filmek bemutatását célul kitűző Un certain regard (Egy bizonyos nézőpont) elnevezésű programban mutatják be a fiatalabb hollywoodi nemzedék két világsztárjának első rendezéseit: Scarlett Johansson - aki a versenyprogramba meghívott új Wes Anderson-vígjátékban (A föníciai séma) is játszik - Eleanor The Great címmel készítette el első filmjét egy kilencvenes éveiben járó nőről, míg Kristen Stewart rendezői debütálása (The Chronology of Water) egy erőszakos környezetben felnőtt írónő és egykori úszó történetét dolgozza fel.