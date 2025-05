Hollywood legjobban fizetett sztárja megőrült és megjátszotta a saját halálát

Hollywood aranykorában a prostiskodó Oscar-díjas sztárok és a gyermekeküket titokba örökbefogadó színésznőkből ha nem is Dunát, de egy kisebb patakot lehetett volna rekeszteni. Clara Bow azonban még a legmerészebbeken is túltesz. A némafilmsztár nem elég hogy elcsábította Lugosi Bélát, aki élete végéig egy aktot őrizgetett a hálójában a díváról, de állítólag a skizofrén Clara Bow megjátszotta a saját halálát is.

Clara Bow a merész szexualitás megtestesítője volt Hollywood aranykorában (Fotó: Snap / Snap)

Clara Bow saját magát látogatta meg a temetőben

Bow az 1920-as évek legnagyobb sztárja volt, 35.000 dolláros heti fizetésével nem volt nála jobban fizetett színész vagy színésznő az álomgyárban, azonban a hangosfilm betett a karrierjének, illetve az alkohol, a drog és a bulizási szokásai, nem beszélve arról, hogy egyik rumlis viszonyból zuhant a másikba. Az 1920-as évek végén a legtöbbször Lugosi Béla ágyában kötött ki, aki akkoriban még kevésbé volt ismert, ugyanis csak az 1931-es Drakulával lett világhírű horrorikon. Bow csillaga addigra viszont leáldozott, így inkább feleség és anya lett: hozzáment Rex Bell színészhez, későbbi politikushoz, és szült neki két gyereket. A színészet, a csillogás elvesztése és a férje egyre jobban ránehezedő merev, politikai karrierje egyre jobban kikészítette az amúgy is labilis sztárt, így 1949-ben – miután többször öngyilkos akart lenni – skizofréniát állapítottak meg nála, és elektrosokk-terápiával kezelték több, neves szanatóriumban.

Mindenkit elcsábított a ledér színésznő (Fotó: Snap)

Bow állapota nem lett jobb, és ezen Bell 1962-es halála sem segített, így az ötvenes évei végén járó Bow tejesen visszavonult és egyre rosszabb mentális állapotba került. Hivatalosan 1965. szeptember 27-én, Kaliforniában kapott infarktust 60 éves korában az egykori díva. A temetése után azonban számos szokatlan látogatás zajlott a sírjánál. Többen állították, hogy Bow a saját sírját látogatta meg hónapokkal a halála után. Szellemjárás helyett többen arra gyanakodtak, hogy a labilis és tébolyodott színésznő brahiból megjátszotta a halálát, a temetőbe járókat pedig „kísértetként” akarta ijesztgetni. Ha igaz, akkor állítólag csak évekkel később hunyt el a színésznő és nyughelye ismeretlen, de többen úgy vélik, kacsa, csupán egy buta városi legenda az egész.