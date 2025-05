Egyetlen alkalommal megnézhető a 100 éves Chaplin-film a magyar mozikban

Az Aranyláz a filmtörténet egyik mérföldköve, Chaplin a munkássága során is gyakran ezt az alkotást tekintette fő művének. A kritikusok és filmrajongók azóta is a némafilm-komédia csúcsaként emlegetik, poénjai (cipőevés, zsemletánc) mára a filmhumor klasszikusaivá váltak. Az amerikai filmintézet (AFI) is rangos listái közé sorolta: mind az „évszázad filmjei”, mind pedig a „legjobb vígjátékok” válogatásába is bekerült.