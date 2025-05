Érkezik Carrie, Miranda és Charlotte: 5 dolog, amiért sorsdöntő lehet az És egyszer csak... harmadik évada

Számos kritika után is rekordnézettséggel fut a kilencvenes-kétezres évek sikersorozatának, a Szex és New Yorknak a folytatása Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon és Kristin Davis főszereplésével. Az És egyszer csak...harmadik évadából továbbra is fájóan hiányozni fog Samantha figurája, de van ennél 5 sokkal égetőbb kérdés is a szériával kapcsolatban, ugyanis az előzetes sokakban kétségeket ébresztett, hogy egyáltalán érdemes-e folytatni a lassan hatvanas dámák kalandjait.

És egyszer csak... végre összejön Carrie és Aiden? Fotó: MAX

5 kérdés az És egyszer csak...harmadik évadával kapcsolatban

Mi lesz Aiden és Carrie kapcsolatával?

Ahogy az előzeteseben is látható Aiden visszatér Carrie életébe, aki ( spoiler) a második évadban azért hagyta el az írónőt, mert a fia kissé szuicid, és unalmas óráiban fáknak hajt, amiért a szülei elváltak és az apja néha elutazik az új barátnőjéhez. Carrie és Aiden kapcsolata hosszú évek vita tárgya, hogy mennyire toxikus, ugyanis az teljesen tiszta volt, hogy ő az ideális férfi a trendmániás szingli számára, de ő rendre dobta Big miatt, legalább kétszer-háromszor. Miután Mr. Big átbiciklizte magát a túlvilágra hirtelen megint érdekes lett Aiden Carrie számára, így csak remélni tudjuk, hogy ez a szerencsétlen, jóravaló asztalos végre révbe ér vagy végleg elhagyja a Manolo-dívát.