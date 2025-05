Glenn Close jövőre végre megtörheti az Oscar-átkát – nincs egyedül

Világsztárok, akikről azt hinnénk, hogy már megkapták a világ legrangosabb filmes díját, az Oscart. Amy Adams, Glenn Close vagy Emily Blunt: csak pár név, akik jövőre végre a díj közelébe kerülhetnek az új filmjeikkel.

Nem Glenn Close az egyetlen aranyszobor nélküli sztár: Amy Adams se kapott eddig (Fotó: Jeffrey Mayer / Jeffrey Mayer/MediaPunch)

Oscar-átok: Sztárok, akik Glenn Close-zal együtt végre megtörhetik

Amy Adams

Az 50 éves színésznő korunk egyik legismertebb sztárja, legutóbb éjszakai szukaként alakított hatalmasat, de sajnos az egyik legnagyobb Oscar-lúzer is. A gyönyörű színésznőt eddig hatszor jelölték a díjra, de még egyszer sem kapta meg az elismerést. A következő gálán azonban megtörhet a jég, ráadásul egy magyar rendezőnek, Mundruczó Kornélnak köszönhetően. A jelenleg Pamela Andersonnal forgató direktor már tavaly felvette az At the sea című drámát, amiben egy rehabról visszatérő nőt játszik, aki újra kapcsolatba akar kerülni a családjával. A szerep már eléggé Oscar-gyanús, és Adams végre a hetedik jelölését (ha nominálják) végre díjra válthatja.