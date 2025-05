Hollywood aggódik Trump filmipari vámbejelentése miatt

Ahogy arról az Origó is beszámolt, Donald Trump bejelentette, hogy az Egyesült Államok 100 százalékos vámot vet majd ki az Egyesült Államok határain kívül gyártott filmekre. Az amerikai elnök azzal indokolta döntését vasárnap a Truth Social közösségi csatornáján, hogy az amerikai filmiparra „nagyon gyors halál vár” a külföldi országokban a filmkészítőknek kínált csábító kedvezmények miatt. Donald Trump már február elején kifejtette az amerikai filmiparral kapcsolatos aggodalmait, illetve azt a szándékát, hogy Hollywoodot ismét a nemzetközi filmipar fellegvárává tegye, amikor ezt a célt támogatva három világsztárt – Sylvester Stallonét, Mel Gibsont és Jon Voightot – nevezett ki különleges, filmipari megbízottnak.

Donald Trump amerikai elnök kezet fog Sylvester Stallone színésszel (j) a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2018. május 24-én. A háttérben (balra) Lennox Lewis volt nehézsúlyú világbajnok bokszoló. (Fotó: Nicholas Kamm/AFP)

A mostani filmipari vám ötlete is részben az egyik különleges tanácsadótól, Jon Voightól származik, az Oscar-díjas színész ugyanis hétfőn jelentette be, hogy ő és producer partnere, Steven Paul nemrég átfogó tervet nyújtottak be Trump elnöknek a szórakoztatóipar megmentésére. A terv szövetségi ösztönzőket tartalmaz a produkcióhoz és az utómunkálatokhoz, koprodukciós szerződéseket külföldi országokkal, valamint infrastrukturális támogatásokat a mozitulajdonosok és produkciós cégek számára, illetve munkahelyi képzést és az adótörvénykönyv módosítását. A terv emellett „bizonyos korlátozott körülmények között” vámokat is előír.

Nem csak Hollywood aggódik

Ezekkel a vámokkal kapcsolatban kezdett Trump bejelentése után aggódni a nemzetközi filmipar nagy része, leginkább azért, mert az elnök bejelentése alapján nem volt teljesen világos: pontosan mit ért az elnök az USÁ-n kívül készült filmek alatt, hiszen a legnagyobb hollywoodi produkciók nem csupán a kedvező stúdiókapacitás és nemzetközi színvonalú szakemberek miatt viszik külföldre (így például Magyarországra) az egyes forgatásokat, hanem az autentikus (vagy azzá alakítható) külső helyszínek miatt is. Az elnök másik filmes tanácsadója, Mel Gibson például Olaszországban készül forgatni A Passió folytatását – de ettől a film még amerikai produkciónak számít.