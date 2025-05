A Hunyadi producere elárulta, mi kell a sorozat folytatásához

Nagy siker volt mind Magyarországon, mind az osztrák és a szlovén televízióban, valamint a Netflixen is a Hunyadi. A kedvező fogadtatás, a sorozat alapjául szolgáló regényciklus szerzőjének új könyve (Kinizsi fiai – A Fekete Sereg), no meg maga a történelem is azt indokolná, hogy a Hunyadiakról szóló széria folytatást kapjon. Vannak erre tervek?

Annyival kiegészíteném, hogy Izraelben is sugározzák már a Hunyadit és júniusban lesz a cseh és német televíziós premier, illetve Horvátországban és Olaszországban is hamarosan műsorra tűzik – vagyis erőteljesen nyitunk a nemzetközi piac felé is. És ha minél többen jelzik, hogy készüljön folytatás, akkor valószínűleg el is készül majd.

És mi az a küszöb, ahol úgy érzi, elegen jelzik az igényt a folytatásra?

A személyes találkozások alkalmával rendre szóba kerül, sokan kérdezik, folytatjuk-e. De ez nem egy művészfilm – vannak művészi erényei, de elsősorban széles közönség számára készült sorozat, nem az számít, hogy hány díjat nyer és mit mondanak a kritikusok (persze nem baj, ha ezek a visszajelzések is pozitívak, sőt), hanem az, hogy hányan nézik meg. Vagyis ha sokan nézik, és a közönség „reklamál” a folytatásért, akkor tényleg érdemes elgondolkodni rajta. Ebből a szempontból például nagyon fontos, milyen lesz a német és az olasz fogadtatás.

Robert Lantos a Hunyadi-sorozat márciusi díszbemutatóján a MÜPÁ-ban

Az osztrákoknál 16 és 17 százalékos piaci részesedéssel indult a Hunyadi, a szlovénoknál pedig a fő műsoridőben megháromszorozta a csatorna szokásos átlagnézettségét – de a szlovén például kicsi piac, ha ugyanez a csoda megtörténne Németországban vagy a tervbe vett Ausztráliában és Kanadában is, akkor ott bőven az említett küszöbön túl lennénk.

De azért fontos megjegyeznem: nekem a legfontosabb a magyar történelem népszerűsítése és persze a magyar közönség volt és nagyon jól esik, hogy ilyen sokan megnézték Magyarországon az első magyar nyelvű produkciómat.

De mondok mást: pár nappal egy, az érettségiről szóló újságcikkben az egyik megszólaltatott tanárnő úgy nyilatkozott, hogy a Hunyadi miatt megnőtt az érdeklődés a diákok körében a történelem iránt – ez talán eddig a legszebb visszajelzés. És ami azt illeti, a grafikonok alapján Magyarországon és Ausztriában is a 30 alattiak között nézték és nézik a legtöbben a sorozatot, ezzel pedig egy másik cél is megvalósult, ugyanis én nem csak azt szerettem volna, hogy minél többen megnézzék a Hunyadit, hanem azt is, hogy elsősorban a fiatalok érdeklődését ragadjuk meg, ami nem is szerény kihívás egy olyan korcsoportnál, amelyik alig néz televíziót.