5 világsztár, akik nyugdíjasként lettek híresek: Judi Dench 60, June Squibb 95 évesen lett sztár

Christopher Lee

Olcsó horrorfilmek után 80 évesen jöttek a szupermozik Christopher Lee életében (Fotó: NEW LINE PRODUCTIONS / Entertainment Pictures)

Több mint 200 filmnek és 80 évnek kellett eltelnie, mire a nagyvilág megismerte Christopher Lee nevét. A 2013-ban, 91 éves korában elhunyt színész két legendás franchisehoz is csatlakozott: 2001-ben A Gyűrűk Ura trilógia Sarumanjaként robbant be a köztudatba, a szerepet később A hobbit filmekben is eljátszotta már a nagybeteg színész, a befejező rész bemutatását már nem élte meg. A másik, még ennél nagyobb dobása egyészen egy messzi-messzi galaxisig vezetett, ugyanis az újraindított Star Wars-trilógia II-III részében formálta meg a gonosz Dooku grófot. A színész összesen 290 filmet forgatott életében, sokat dolgozott együtt Tim Burtonnel is.

June Squibb

June Squibb 95 évesen lett főszereplő (Fotó: Gao Jing Xinhua / eyevine)

Az idei cannes-i vörösszőnyeget egy sokak számára teljesen ismertlen színésznő uralta. A 95 éves June Squibb a 40 éves Scarlett Johansson oldalán sétált be és vonta magára mindenki figyelmét. A színésznő 61 évesen forgatta első filmjét, Woody Allen Alice-ét. Azóta idős, szimpatikus vagy bóhókás nagyikat játszott leginkább, de néha akadt egy-egy drámai szerep is számára a Schmidt története című Jack Nicholson filmben, vagy a Nebraskában, amiért még Oscarra is jelölték. Főszerepet tavaly játszott először a Thelma című filmben, ahol "unokázós" banditák nyomába ered 94 évesen, de idén viszont az egész világ megismeri a névét: Johansson első rendezésében, az Eleanor The Greatben alakít egy 95 éve nőt, aki New Yorkba megy, hogy új barátokat szerezzen az élete végén. Sokak szerint Squibb alakítása komoly Oscar-esélyes lehet.