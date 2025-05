95 éves színésznő uralta a vörös szőnyeget Cannes-ban

Korunk sikeres modelljei és a fiatal színésznők helyett egy közel 100 éves színésznő uralta kedd este a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál vörös szőnygét. Az idén 96 éves June Squibb legújabb filmjének bemutatójára érkezett Franciarországba, ahol percekig tartó ovációval ünnepelték a legendát. A leginkább karakterszínésznőként ismert színésznő a Thelma című keserédes tavalyi filmben játszott főszerepe után újabb lehetőséget kapott, méghozzá Scarlett Johanssontól, aki rendezőként érkezett a fesztiválra.

June Squibb 95 évesen ért fel a csúcsra (Fotó: Simone Comi / IPA via ZUMA Press)

June Squibb Cannes sztárja

A bottal érkező színésznő a 40 éves Johansson oldalán vonult be, ahol együtt képviselték az Eleanor The Great című filmet, ami a nézők és a kritikusok elismerését is megkapta, 5 perces álló ovációval ünnepelték a közel 100 éves legenda játékát. Sokak szerint a színésznő lehet jövőre a legidősebb színésznő, akit valaha Oscarra jelöltek, sőt a végső győzelemre is esélyes lehet. Squibb inkább karakterszínésznőként volt ismert, és a Nebraska című filmért korábban már jelölték az aranyszoborra a legjobb női mellékszereplő kategóriában.

Scarlett Johansson oldalán vonult be a vörös szőnyegen, egész Cannes őket ünnepelte (Fotó: Simone Comi / IPA via ZUMA Press)

Scarlett Johansson rendezte June Squibb filmjét

Scarlett Johansson filmjének címszerepében egy olyan olyan kilencvenes éveiben járó asszonyt alakít, aki utolsó barátjának halála után úgy érzi, ahelyett hogy temetné magát és magányba burkolózna, inkább New Yorkba költözik, ahol megpróbálja élvezni az életet és új barátokat szerezni. A sors furcsa fintora, hogy egy 19 éves fiatal személyében érkezik meg Eleanor legújabb és talán legutolsó barátja az életben. Johansson filmjének érzékenységét és rendezői stílusát is kiemelték a kritikusok, amit év végén mutathatnak be, hogy a díjátadó szezonban is szerepelhessen.

June és Scarlett már az idei Oscaron is együtt voltak, jövőre jelöltként is mehetnek (Fotó: AMPAS / ZUMA Press Wire)

Scarlett Johansson új filmje

Johansson azonban nem csak Squibb miatt érkezett Európába, egy nappal korábban mutatták be a különleges hangulatú filmjeiről ismert Wes Anderson legújabb filmjét, ami hamarosan a magyar mozikban is látható. A föníciai séma című alkotásban Benicio del Toro, Micheal Cera és Tom Hanks mellett a színésznő is feltűnik egy rövidebb szerepben. A film különlegessége, hogy a főhősét Zsa Zsa Kordának hívják, utalva ezzel a néhai Gábor Zsazsára és a Korda-fivérekre, akik Hollywood alapjait fektették le az aranykorban.