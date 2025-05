Készül a magyar anti-Bond kémfilm

A Filmszakmai Döntőbizottság legutóbbi döntései alapján két egész estés mozifilm készül a Nemzeti Filmintézet támogatásával.

A Csak a győzelem című kaland-dokumentumfilm Mónus József világbajnok, hagyományőrző íjászmestert mutatja be. Az ő belső útkeresése és identitásának megtalálása áll a film középpontjában, felvillantva Mónus József életének meghatározó állomásait és helyszíneit. A film a szenvedélyről, kitartásról és a nagyságra való törekvésről szól, producerei Fülöp Péter és Gáspár Dénes, rendezője Tóth Tamás.

Gyártó: FP Films Kft, NFI támogatás: 292.700.000 Ft

A Kémfeladatok kezdőknek egy nagyravágyó balatoni londínerről szól, aki hirtelen egy hidegháborús hadművelet kulcsfigurájává válik. Kalandos küldetése során rá kell jönnie, belőle sosem lesz szuperkém, viszont átlagemberként is boldog lehet a felesége mellett. A film egy ’70-es években játszódó, humorral átszőtt anti-James Bond sztori, melynek rendezője Nagy Viktor Oszkár, forgatókönyvírója Csala Norbert, producere pedig a Liza a rókatündér-t és a Szia, Életem!-et is jegyző Major István.

Gyártó: Kémfilm Kft., NFI támogatás: 811.358.842 Ft