Kevin Costner botrányos perbe keveredett! Dugába dőlhet a Yellowstone sztárjának karrierje

Kevin Costner nem tud elszakadni a western világától. A Yellowstone című slágerszériája után maradt a zsáneren belül és a gyeplőt saját kezében tartva maga rendezett meg két filmet is. A kétrészesre tervezett Horizont – Egy amerikai eposz első része már tavaly megjelent, ám a folytatásra még várniuk kell a rajongóknak, ha vannak egyáltalán kedvelői a mozinak, mely hatalmasat bukott. A második felvonás debütálása nem ok nélkül csúszik, hiszen a Horizont 2. forgatása során, amiben Costner a főszerepet is magára vállalta a direktori titulus mellett, rendkívül kellemetlen pillanatokat kellett átélnie az egyik dublőrhölgynek, aki most bíróságra is vitte az ügyet. Az Ella Hunt színésznő kaszkadőreként a projekten dolgozó Devyn LaBella egy túlzottan is erőszakosra sikeredett jelenet miatt döntött a per mellett, ezzel pedig komoly csorbát ejthet a produkció nem először botrányba keveredő sztárrendezőjének nevén.

A Kevin Costner-filmek legfrissebb darabja, a Horizont 2-nek a forgatása sodorta bajba a színészlegendát (Fotó: New Line Cinema / Entertainment Pictures)

Kevin Costner nagy bajban van

A még mindig be nem mutatott Horizont 2. 2023-as egyik forgatási napján történt az eset, hogy Ella Hunt karakterének megerőszakolását kellett rögzíteniük, ám a jelenetet a színésznő nem vállalta el, így került a képbe Devyn LaBella. A képkockák rögzítése során viszont több dolog nem volt rendben. Például nem volt jelen az intimitáskoordinátor, illetve a kaszkadőrnővel sem egyeztették le előre, mi is fog történni pontosan, nem volt teljes körű a tájékoztatása, a Costner által dirigált férfi színész ráadásul nem félt rögtönözni sem. LaBella szerint ezzel az alkotók több szakszervezeti szabályt is megsértettek, továbbá komoly lelki traumát is okoztak neki.

Azon a napon védtelenül és rettenetesen elárulva hagyott magamra az a rendszer, mely biztonságot és professzionalizmust ígért nekem. Ami velem történt összetörte a bizalmamat, és örökre megváltoztatta azt, hogy hogyan haladok majd tovább ebben az iparban.

– árulta el a dublőr, aki nem volt hajlandó másodjára felvenni a jelenetet.

A Yellowstone egykori főszereplője és a produkció többi kreátora tagadják a vádakat, elmondásuk szerint a forgatás jó hangulatban telt, és Devyn LaBella sem mutatta jelét annak, hogy bármi problémája lett volna a munkálatok során. Kevin Costnernek egyébként egyre nagyobb púp a hátán a négyrészesre tervezett Horizont-franchise, hiszen közel 40 millió dollárt tett bele saját zsebből a 100 milliós büdzsével rendelkező első részbe, ami viszont a költségvetése felét sem tudta visszatermelni, és így néznek elébe a többi felvonásnak.