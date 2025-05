Űrkutya húzza ki a sz*rból a Disney-t a kolumbiai Hófehérke bukása után

A Barbie és az Oppenheimer nyitása óta nem volt olyan erős mozis hétvége, mint amire a szakértők számítanak a következő két napban. Lilo és Stitch élőszereplős kalandjai mellett Tom Cruise, már Cannesban leszerepelt, elvileg utolsó Mission: Impossible-filmje szegezi a vásznak elé a rajongókat. A csillagkutya még a legpesszimistább előrejelzések szerint is már az első hétvégén komoly profitot hoz a Disney fejeseinek, amire szükségük is lesz a Hófehérke bukása után, amit annyira szégyelt a stúdió, hogy a premierje is titkosra sikeredett.

Lilo és Stitch mindent visz a hétvégén Fotó: Disney

Lilo és Stitch a mozikban

A hawaii kislány és a csillagkutya története a négy napos amerikai hétvégén akár 230 millió dollárt is termelhet, amivel a Disney egy legjobb nyitóhétvégéjét produkálhatja a nem Marvel-filmek között, minden idők 5 legjobb nyitóhétvégéje közé is bekerülhet Stitch. A mindössze 100 millió dollárból készült film úgy tűnik, pár nap alatt minden költségét visszatermeli és a legrosszabb jóslatok szerint is 1 milliárd dollár felett végez a mozis pályafutása során, amivel akár 300 millió dollárnyi profitot is hozhat a Mickey egeres stúdiónak. Szükségük is van rá, mivel márciusban a kolumbiai származású Rachel Zegler, a címszereplőnél lényegesen dögösebb Gal Gadot-val és a nagyon furcsán kinéző Hapci, Morgó, Szundi, Szende, Vidor, Tudor és Morgó főszereplésével készült Hófehérke és a hét törpe legalább 150-200 millió dollárnyi mínuszt hozott nekik. A 250 millióból készült film csupán 211 milliót hozott világszerte a mozikban, pedig a sikerhez legalább 600 millió dollárra lett volna szükségük. Ezt a nagy hiányt úgy tűnik, Lilo és Stitch kalandjai foltozzák be a következő hetekben.

Tom Cruise merészsége is kevés lesz a sikerhez Fotó: KGC-03

Ami tavaly az Oppenheimer volt, az most a Mission: Impossible: A végső leszámolás lesz. Tom Cruise a négy napos hétvégén 85-100 millió dollár körül nyit majd a megosztóra sikeredett utolsó lehetetlen küldetésével, ahol kaszkadőr nélkül mászkál 2500 méter magasan egy repülőgép szárnyán. A 62 éves sztár bevállalóságga még mindig dícséretes, de a folyamatos leállások (koronavírus, írósztrájk) miatt 400 millió dollár lett a büdzsé, amivel a világ egyik legdrágább filmje lett. Ekkora költségek mellett a 100 milliós nyitás nagyon karcsú, és Cruise-nak fel kell készülnie egy durva bukásra. A siker 900 milliónál kezdődik, amire igen kevés az esélye, tekintve, hogy az eddigi Mission Impossible-filmek közül a 2018-as Utóhatás tudott 827 milliót termelni, átlagosan 500-700 millió között voltak a korábbi filmek összbevételei.