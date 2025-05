Ha valamit nem lehet a 67 éves popikon életére mondani, akkor az az unalmas lenne. Madonna tehetsége és a poptörténetben betöltött szerepe vitathatatlan, ám botrányos élete szintén megért már pár címlapot az elmúlt bő negyven évben, amióta a pályán van. Az életéről hamarosan életrajzi film készül az Ozark bájos színésznőjének főszereplésével, de a Netflix bejelentette: a Deadpool-filmek fenegyereke, Shawn Levy életrajzi dokumentumsorozatot forgat a balhés díváról.

A 67 éves Madonna lassan felismerhetetlen, ám a botrányokat továbbra sem kerüli Fotó: Photo Image Press

Madonna botrányai a Netflixen

A 67 éves díva sosem volt szívbajos, még a hatodik X-en túl is szívesen tárogat meztelenül a közösségi oldalán, múlatja az idejét fele annyi idős fiúkkal vagy fotózkodik a születésnapján egy tálca fűvel, és akkor még a legfinomabb pillanatait idéztük. A nyolcvanas években berobbanó sztár rumlis házassága Sean Penn-el már önmagában egy életrevaló botrányt tartogatott: függőségeik és rendszeres - sokszor nyilvános - erőszakos kirohanásaik szinte minden hétre újabb és újabb pletykalapokat töltöttek meg. Később a nemi életükről és a más szexuális kapcsolatairól írta a Sex című könyvet a sztár, amiben számos pikáns fotót is láthatott róla a közönség. A díva még az amúgy kedélyes, néhai II. János Pál pápát is kiakasztotta, aki felemelte a szavát a sztár egykori olaszországi turnéja előtt, ugyanis a pőre és megbotránkoztató viselkedése nem tetszett az egykori katolikus egyházfőnek.

Merész és provokatív viselkedésével milliókat akasztott már ki a díva Fotó: SUPPLIED BY XPOSUREPHOTOS.COM / NORTHFOTO

Az emberek azt gondolták, 40 felett lenyugszik Madonna, de csak akkor jött igazán lendületbe: Britney Spearsszel közös leszbicsókja csak a bemelegítés volt, 2006-ban a világ nagyjából összes vallásos emberét magára haragította, amikor Confessions nevű turnéján Madonna keresztre feszítve lépett fel több, mint 1 millió fan előtt. A Netflix és Levy ígérete szerint ezekről a pillanatokról is őszintén mesél majd a díva, miközben mélyebben megismerhetjük Madonnát mint nőt, édesanyát és az elesettek segítő embert is.