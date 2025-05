Az év legpikánsabb projektjét jelentették be, amit a Csajok című sorozat szabadszájú író-rendezője, Lena Dunham készít. A Good Sex két főszereplője a Marvel-univerzum sztárja, a Thor filmekben a kalapácsos félistent alakító Chris Hemsworth szerelmét, Jane Fostert alakító Natalie Portman és a Hulkként zöldellő Mark Ruffalo alakítják. Dunham korábbi munkái alapján a romantikus vígjátékban szexben és polgárpukkasztó viccekben nem lesz hiány.

Natalie Portman negyvenes szingliként szexel (Fotó: RW / RW/MediaPunch)

Natalie Portman Mark Ruffalóval szexel

A film története szerint egy negyvenes párterapeuta újra belecsap a randizás sokszor fárasztó és dilis világába. Egy hosszú kapcsolat és a szakmai tapasztalatai ellenére Ally sokszor maga sem érti már, miről is szól pontosan a randizás 2025-ben. A szakember egyszer csak egy szerelmi háromszögben találja magát egy fiatal hipszter és egy ötvenes üzletember társaságában. Miközben élvezi a kötetlen testiséget, a középkorú Ally-nak szépen lassan arra is rá kell jönnie, hogy mit is akar pontosan a szerelemtől és az említett két férfitól.

Mark Ruffalo ismét bevállalós szerepben lesz látható (Fotó: COADIC GUIREC / BESTIMAGE)

A hírek szerint az ötvenes üzletembert Ruffalo alakítja, míg a fiatal hipstert a pletykák szerint a zenész Role Model kelti életre első filmes főszerepében. Dunham azonban hamarosan egy még nagyobb hírt készül bejelenteni, ugyanis hosszú évek után egy igazi romkom királynő is visszatér a Good Sex című filmben, ami hamarosan ki is derül. A forgatás hamarosan megkezdődik, és a tervek szerint a pikáns vígjátékot, ahol a Marvel-univerzum sztárjai nagyokat szexelnek egymással jövőre láthatjuk a mozikban.