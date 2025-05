Erotikus filmmel tér vissza a 63 éves Meg Ryan

Amikor korábban beszámoltunk az össze-vissza szexelő Marvel-színészekről, már elővetítettük, hogy Lena Dunham legújabb pikáns filmjében egy igazi szupersztár térhet vissza. A hír igaz volt, ugyanis Natalie Portman és Mark Ruffalo mellett Meg Ryan is szerepelni fog a Good Sex című pikáns szexkomédiában. Dunham nagyszájú, szextől és merész erotikus jelenetekben bővelkedő HBO MAX sorozata, a Csajok után úgy tűnik, most az érettebb korosztályt célozza meg a hamarosan forgó filmjével, aminek a premierje 2026-ra várható.

A 63 éves Meg Ryan visszatér a kamerák elé (Fotó: Doug Peters / Doug Peters)

Meg Ryan visszatér

A plasztikai műtétekkel túl jó viszonyt ápoló színésznő a 2010-es években szinte nem is dolgozott, két éve rendezett egy hol aranyos, hol fárasztó romkomot David Duchovny-val, ám a Mi lesz később inkább két, egykor sztárstátuszban lévő boomer próbálkozása volt a kritikák szerint. Ryan azonban most úgy gondolta, itt az ideje valami merészet csinálni, és kilépnie a komfortzónából. Utoljára 2003-ban tette ezt szintén Mark Ruffalo oldalán, ahol a Nyílt seb című thrillerben mutatta meg a sötétebb és merészebb oldalát, ugyanis abban a filmben mindketten sokat, sőt mindent megvillantottak a Hulkot alakító színésszel.

Legutóbb az Oscaron láthatták a színésznőt legendás partnere, Billy Cristal társaságában, akivel a Harry és Sallyben szerepelt együtt (Fotó: AMPAS / ZUMA Press Wire)

A Good Sex főszerepét Portman fogja alakítani. A film története szerint egy negyvenes párterapeuta újra belecsap a randizás sokszor fárasztó és dilis világába. Egy hosszú kapcsolat és a szakmai tapasztalatai ellenére Ally sokszor maga sem érti már, miről is szól pontosan a randizás 2025-ben. A szakember egyszer csak egy szerelmi háromszögben találja magát egy fiatal hipszter és egy ötvenes üzletember társaságában. Miközben élvezi a kötetlen testiséget, a középkorú Ally-nek szépen lassan arra is rá kell jönnie, hogy mit is akar pontosan a szerelemtől és az említett két férfitól.

A filmben Portman, Ruffalo és Ryan mellett a zenész Role Model és Rashida Jones is szerepet vállalt.